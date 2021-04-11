Beyçelik, 50 milyon euroluk yatırım için imzayı attı

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), pandemi döneminde önemli bir yatırıma ev sahipliği yaptı. Beyçelik Gestamp’ın 50 milyon euroluk yatırımla TOSB’da kuracağı yeni fabrika için imzalar atıldı. 750 kişiye istihdam sağlamayı planlayan şirket, önümüzdeki yıl şasi ürünleri üretmeyi hedefliyor.

TOSB’un pandemiye rağmen yeni bir yatırım ile atağa geçtiğini kaydeden TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, yeni yatırıma ilişkin şu bilgileri verdi: “TOSB’da 70 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni üretim tesisi, 45 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Beyçelik Gestamp’ın yeni fabrikası, OSB’mizde tek seferde yapılan en büyük kapalı alana sahip fabrika binası olmasıyla da dikkat çekiyor. Ayrıca bu yatırım, pandemi döneminde sektörde yapılan en büyük yatırım. 2022 yılında üretime geçmesi planlanan yeni fabrika, Beyçelik Gestamp’ın TOSB içindeki ikinci büyük yatırımı olacak” dedi.

Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise “Türkiye’de şasi üzerine kurulu ilk firma özelliği taşıyan şirketimizin üçüncü yatırımını da TOSB’da gerçekleştiriyoruz. 50 milyon euroluk yatırımla hayata geçireceğimiz yeni fabrikamız 750 kişiye istihdam sağlayacak. Verimliliği yüksek, sıfır hata odaklı, endüstri 4.0 alt yapısıyla hayata geçireceğimiz fabrikamızda müşterilerimizin gelecek 10 yılda üretecekleri araçlarına şasi ürünleri sağlayacağız" açıklamasını yaptı.