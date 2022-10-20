Beyçelik Gestamp 146,5 milyon Euro’luk tesis yatırımı yapacak

Esra Özarfat

BURSA - Otomotiv tedarik sanayinin güçlü firmalarından Beyçelik Gestamp, üretimde yeni nesil araç komponentlerinin geliştirilip üretilmesine odaklanırken, tesis yatırımlarını da sürdürüyor. Beyçelik Gestamp Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Kocaeli ve Romanya’da olmak üzere toplam 270 bin metrekare yeni üretim tesisi için yatırımlarını 2023 yılına kadar tamamlamayı planlıyor. 2023 yılında 5 yeni projeye dahil olan Beyçelik Gestamp, Ford’un 2 yeni modeli, Togg, yeni Dacia Duster ve yeni elektrikli ticari araç Arrival Van için üretim yapacak. Mevcut projelerine ek olarak 2023 yılında 5 yeni projeye dahil olduklarını söyleyen Genel Müdür Engin Meydan, Romanya dahil olmak üzere 146,5 milyon Euro yatırım yaptıklarını ve toplamda bin 600 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi.

TEKNOSAB’daki yatırımın bir kısmında 2021 Aralık ayı itibari ile üretime başladıklarını hatırlatan Meydan, “176 bin metrekarelik alana sahip yerleşkenin kalıp üretimi için ayrılan 11 bin metrekarelik kısmında üretim başlarken, seri üretim faaliyetleri ise 2023 yılında bölgede hizmet vermeye başlayacak. Tesisimizin tamamı yüksek teknoloji ile donatılmış, modernize edilmiş üretim hatlarına sahip olacak. Tek bir yerleşkede, gövde, montaj, kaynak hatları bir arada üretimimizi sürdüreceğiz. TEKNOSAB fabrikamızda ayrıca bir Teknoloji Merkezi kurmak için hazırlıklarımız devam ediyor. Bünyemizde hali hazırda 4 Ar-Ge Merkezi var. Bu merkezlerimizden edindiğimiz tecrübe ve kazanımları birleştirerek yerli ve yabancı tüm OEM’lerin ihtiyacı olan teknolojilerde hizmet sağlayıcı olarak bütünleşik hizmet sunacak bir de Teknoloji Merkezi kuracağız” dedi.

Avrupa’nın en büyük şasi fabrikasını kuruyor

Beyçelik Gestamp’ın Kocaeli Bölgesindeki yatırımlarına da değinen Meydan Gebze ve Yeniköy’de yatırımların devam ettiğini aktardı. Kocaeli TOSB’de bulunan iki fabrikaya ek olarak 3’üncü fabrika yatırımını da tamamladıklarını belirten Engin meydan, Avrupa’nın en büyük şasi fabrikasını kurduklarını söyledi. Kocaeli’nin Yeniköy ilçesinde de gövde ve şasi sac parçaları üretimi yapmak üzere tesis kurduklarını kaydeden Meydan, Romanya fabrikasında da mevcut tesise 19 bin metrekarelik ilave alan yatırımı gerçekleştireceklerini duyurdu. Meydan bu yatırım ile fabrikanın 40 bin metrekare kapalı alana ulaşacağını ve Romanya pazarındaki müşterilerine destek sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Meydan, Beyçelik Gestamp’ın hali hazırda 4 bin kişiye istihdam sağladığını da ifade etti.