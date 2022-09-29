Beyçelik Gestamp, Arrival Van için üretime hazırlanıyor

Esra Özarfat

BURSA - İngiltere’de üretilen yeni elektrikli ticari araç Arrival Van’ı da müşteri portföyüne ekleyen Beyçelik Gestamp, Arrival Van için kayar kapı rayları üretecek. Proje kapsamındaki ürünlerin üretimini Bursa’nın yeni sanayi bölgesi Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) yapımı süren fabrikasında yapacak olan Beyçelik Gestamp, ürünleri Bursa’dan direk İngiltere’ye ihraç edecek. 2023 ilk çeyreğinde seri üretime geçecek yüzde 100 elektrikli ticari araç Arrival Van özel taşıma ve kargo hizmetleri için özel tasarlanan ilk araç olma özeliği taşıyor. 2023 Mart ayında Avrupa’da yollarda olacak aracın Türk tedarikçisi olan Beyçelik Gestamp farklı müşterilerinin de elektrikli araç projelerine dahil oluyor. Dünyanın en büyük OEM’leri ile çalışan Beyçelik Gestamp’ın ticari araçlar alanında önemli iş hacmine sahip olduğunu belirten Beyçelik Gestamp Genel Müdürü Engin Meydan, “Müşterilerimizin ticari araç modellerinin komponent üretiminde önemli bir paya sahibiz. Ticari araçların gövde, şasi ve mekanizma ürünlerini, en yeni teknolojiler ile ağırlık ve güvenlik hedeflerini sağlayarak üretiyoruz” dedi.

Yeni otomotiv projelerinde yer alıyor

Beyçelik Gestamp olarak, yeni otomotiv projelerinin tümünde yer aldıklarını belirten Meydan, ticari araçlar alanında 14 ülkeye doğrudan ihracat yaptıklarını aktardı. Gövde ve şaside kullanılan, presle şekillendirme parçalarının yanı sıra montajlı ürünleri ve aynı zamanda bu ürünlerin üretimi için gerekli olan kalıp ve ekipmanları da üretip ihraç ettiklerine işaret eden Engin Meydan, Beyçelik Gestamp’ın, alanında en yeni teknolojilere ve tasarım olarak en ileri düzeyde ürünlere sahip olduğunu vurguladı. Sıcak şekillendirme, yüksek mukavemetli çeliklerin şekillendirilmesi, yaşam hücresi ve şasi gibi çok miktarda kaynak prosesi gereksinimi olan montajlı ürünlerin üretiminde öncü olduklarına dikkat çekti. Üretimde yeni nesil araç komponentlerinin geliştirilip üretilmesine odaklandıklarını, bu çerçevede tesis yatırımlarını da sürdürdüklerini ifade eden Meydan; TEKNOSAB, Kocaeli ve Romanya’da olmak üzere toplam 270 bin metrekare yeni üretim tesisi için yatırımlarını 2023 yılına kadar tamamlamayı planladıklarını açıkladı. 2023 yılında 5 yeni projeye dahil olduklarını hatırlatan Engin meydan, “Ford’un 2 yeni modeli, TOGG, yeni Dacia Duster ve yeni elektrikli ticari araç Arrival Van için üretim yapacağız. Mevcut projelere ek olarak 2023 yılında 5 yeni projeye dahil olduk. Romanya dahil olmak üzere toplamda bin 600 kişiye istihdam sağlayacağız” diye konuştu.