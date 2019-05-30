Beyçelik, 'hafif ve güvenli'

30 Mayıs 2019

Güvenli ve hafif araçların geliştirilmesi konusuna odaklanan Beyçelik Gestamp, bu alanda sahip olduğu 'know-how’u da kullanıyor. Otomotivdeki dönüşümle birlikte yeni ürün gruplarının üretime dahil olacağını belirten Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Araçların elektrikli hale dönüşmesi noktasında parçaların, dinamik yapısında farklılıklar oluşacak. Araç içindeki aksamların daha hafif, aynı zamanda daha güvenli olması gerekiyor. Bizim de başlıca hedefimiz daha hafif araçlar imal edilmesini ve otomobilde güvenliğin artmasını sağlayacak ürünler geliştirmek” dedi.

Araçların en kritik kısımlarından biri olan yaşam hücrelerini ürettiklerini söyleyen Baran Çelik, yeni nesil malzeme teknolojileriyle daha hafif araçlar için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Hammadde tedarikçileriyle iş birliğine giderek malzeme alaşımları alanında geliştirmeler yaptıklarını vurgulayan Çelik, “Otomotiv endüstrisinde yeni nesil ürün grupları ve yeni nesil araçların ihtiyaç duyduğu teknik alt yapıyı oluşturmak üzere kullandığımız teknolojilere ve makine parkurlarına yatırım yapacağız. Gestamp güvenli ve hafif araç hedefiyle çalışan dünyadaki en büyük kuruluş. Onlarla birlikte olmak da bizim için bir avantaj” dedi.

Otomotivdeki ihracatı 100 milyon dolar

Otomotiv ana sanayilerinin büyük tedarikçilerinden olan Beyçelik Gestamp, grup olarak Beyçelik Gestamp Otomotiv, Beyçelik Gestamp Şasi, Teknoloji ve Kalıp, Çelikform Gestamp ile Romanya’da Beyçelik Gestamp Romanya olmak üzere beş ayrı tüzel kişilikte yedi fabrikada toplam 165 bin metrekarelik alanda üretim yapıyor. Türkiye’deki Beyçelik Gestamp şirketlerinin toplam ihracatının 100 milyon doları bulduğunu belirten Çelik, geçen yıl ihracatta yüzde 5 büyüme kaydettiklerini söyledi.

Toplam üretimin yüzde 20’lik kısmını doğrudan ihraç ettiklerini anlatan Baran Çelik, otomotive yönelik üretimlerinde 4 bin kişi istihdam ettiklerini belirtti. Teknoloji Kalıp A.Ş. bünyesinde 2009 yılından bu yana bir Ar-Ge merkezi, Beyçelik Gestamp A.Ş. bünyesinde de tasarım merkezi bulunduğunu ifade eden Çelik, her iki birimde de 65 kişilik bir mühendis kadrosuyla geliştirme yaptıklarını dile getirdi. Baran Çelik, “Türk şirketleri ara eleman eksikliğimiz olsa da yeterlilik anlamında fazlamız var diyebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Yüksek dayanımlı malzemeler için çalışıyor

Türkiye’de sıcak şekillendirme kalıpları imal edebilen ilk ve tek firma olarak öne çıktıklarını hatırlatan Baran Çelik, son dönemde soğuk şekillendirme ile yapılan yüksek dayanımlı malzemelerin de geliştirilmesine odaklandıklarını vurguladı.

Beyçelik Gestamp Teknoloji Kalıp bünyesinde otomobil gövdeleri için gereken sac parçaları üretebilecek seri ve prototip kalıpları imal ettiklerine işaret eden Baran Çelik, üzerinde önemle durdukları ve rekabette kendilerini öne çıkaran bir konunun da UHSS olarak adlandırılan yüksek alaşımlı ve kalın sac parçalar için kalıp üretimi olduğuna işaret etti. Çelik, “Bu konudaki bilgi birikimimiz bizi daha da rekabetçi bir duruma taşıyor” dedi.

Kalıp fabrikasını kurmayı planlıyor

Beyçelik Gestamp’ın ana sanayideki tüm yeni modellerde yer aldığının altını çizen Baran Çelik, ayrıca her yıl revizyonu yapılan modellere de üretim yaptıklarını bildirdi. İki yıl önce Romanya’da üretime başladıklarını hatırlatan Baran Çelik, burada Dacia ve Ford için 500 kişilik ekiple üretim yaptıklarını, yüzde 100 kapasite ile çalıştıklarını söyledi.

Çelik, yaklaşık 10 milyon Euro’luk bir teknoloji yatırımını tamamladıklarını da belirterek, son 6 aydır Ford’a üretim yapmaya başladıklarını, oranın giderek artmasını beklediklerini ifade etti.

Baran Çelik, ayrıca Beyçelik Gestamp bünyesinde her yıl ortalama 10 milyon Euro’luk yatırım yaptıklarını kaydederek, Bursa’da kurulacak olan yeni nesil organize sanayi bölgesi olan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde de (TEKNOSAB) Teknoloji Kalıp bünyesinde bölgenin ilk kalıp fabrikasını kurmayı planladıklarını açıkladı.