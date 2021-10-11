Beyçelik, yeni yatırımlarıyla teknolojide vites yükseltecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - Otomotiv tedarik sanayi, enerji ve iklimlendirme alanlarında 22 şirketi ve 5 bine yakın çalışanı ile üretim yapan Beyçelik Holding’in CEO’su Baran Çelik, gündemdeki yatırım planlarını DÜNYA’nın Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye anlattı. Grubun 2020 yılı cirosunun 4.9 milyar lira, ihracatını ise 155 milyon dolar olarak açıklayan Çelik, bu yıl sonunda ihracatta yüzde 22’lik bir artış, ciroda ise yüzde 40’lık artış öngördüklerini aktardı. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) başlayan yatırımlarla ilgili de bilgi veren Baran Çelik, 3 yıl içinde 176 dönüm arazide 100 bin metrekarelik kapalı alana ulaşacaklarını, 2025 yılında ise yatırımları tamamlamış olacaklarını söyledi. Çelik, “TEKNOSAB’da hızlı bir şekilde yatırıma devam ediyoruz. Beyçelik Gestamp Teknoloji Kalıp, Otomotiv ve Çelikform Gestamp olarak yatırıma başladık. Demirtaş OSB’deki tesis haricinde Bursa’daki beş lokasyonu orada toplayacağız. İlk üretim bu yılın son çeyreğinde kalıpta başlayacak” dedi.

Bursa’nın yanı sıra Romanya ile Kocaeli Gebze’de de yatırımları bulunduğunu belirten Çelik, Romanya yatırımının büyümesini sürdürmesi, Gebze yatırımının tamamlanması ile yüzde 65 Bursa merkezli olan Holding’de dağılımın yüzde 50 Bursa, yüzde 50 Romanya ve Gebze olarak şekilleneceğini ifade etti. Süren yatırımlar kapsamında özellikle otomasyon yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Çelik, “Kaynaklı birleştirmede yüzde 95 otomasyon var. Presli şekillendirmede yüzde 75. TEKNOSAB geçişiyle beraber bu oran da yüzde 90’a çıkacak. Otomasyon, daha öngörülebilir kalitede, sürdürülebilir seviyede ürün elde etmeyi sağlıyor. Kalitede standardizasyon oluşuyor” diye konuştu.

Gesbey’in iş hacmi artıyor

Bandırma’da rüzgar türbini üretimi yapan Beyçelik şirketlerinden Gesbey’in yılda 320 adet tribün üretme kapasitesi bulunduğunu hatırlatan Baran Çelik, üretim kapasitesini yüzde 40 artırmak için planlama yaptıklarını, sürdürülebilir temiz enerjiye global talep arttıkça Gesbey’de de iş hacminin artacağını aktardı. Gelişen yeni türbin teknolojileri doğrultusunda yatırımlarını güncellediklerini dile getiren Çelik, “Yükseklikler, genişlikler, kalınlıklar değişiyor. Her iki yılda bir kendini adapte etmen gereken zorlu bir yatırım süreci yaşanıyor. İlk kurulduğumuzda tek direkte 2 megavat için kule üretiliyordu. Şimdi 5 megavatlık güç için üretim yapılıyor. 80 metrelik kulelerin uzunluğu 120 metrelere çıktı. Buna göre çap ve kalınlık da değişiyor” değerlendirmesini yaptı. Fabrikalarında üretilen rüzgar tribünlerini bugüne kadar 10 farklı ülkeye ihraç ettiklerini vurgulayan Çelik şunları söyledi: “Bu yıl toplam üretim ve satışımızın yüzde 35’ini ihraç etmeyi planlıyoruz. İhracatta en rekabetçi olduğumuz pazarlar Akdeniz ve Karadeniz’e kıyısı olan ve Türkiye’ye yakın ülkeler. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Baltık Bölgesi’ni potansiyel yeni pazarlar olarak öngörüyoruz.”

Warmhaus küresel pazarlarda iddialı

Warmhaus ile iklimlendirme sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve ürettikleri panel radyatör, yoğuşmalı duvar tipi kazanları 35’ten fazla ülkeye ihraç ettiklerini dile getiren Çelik, bu yıl kombi ihracatı yapılan ülke sayısını artırmayı ve panel radyatörde ise yüksek potansiyelli pazarlara ihracat odağını artırarak adetsel olarak büyüme öngördüklerini vurguladı.

Turquality’e dahil oldu

Bu yıl Beyçelik Gestamp olarak Mart ayında Turquality Destek Programı’na dahil olduklarını belirten Baran Çelik bu sayede hedef ülkelerde pazar geliştirme faaliyetlerinin daha da güçleneceğini vurguladı. “Program ile global marka gücümüzü daha da yukarı taşıyacağız. Avrupa ülkeleri ana ihracat pazarımız olarak kalmaya devam edecektir” diyen Baran Çelik, çalıştıkları pazarlarda da iş hacimlerini artırmayı planladıklarını, özellikle Çin’in hacim bakımından artan otomotiv pazarından pay almayı ve ihracat ağına Almanya, Çekya ve Fransa’yı daha fazla dahil etmeyi planladıklarını ifade etti.