Beyda Gıda, Ortadoğu ve Latin Amerika'da pazar payını artıracak

Geleneksel pazarda yakaladıkları başarıyı dijital ihracat pazarlamada da devam ettiren Beyda Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., üye oldukları e-ihracat platformu TurkishExporter ile hedefleri Ortadoğu ve Latin Amerika'da daha etkin ve olmak ve bu ülkelerdeki pazar payını artırmak olduğunu açıkladılar.

Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Beyda Gıda, sektördeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle İstanbul’da pişirmeye hazır tatlılar, pudingler, pastacılık yardımcı ürünleri, şeker hamurları, tahıl karışımları, kek karışımları, fındık kreması, tahin, susam, helva, toz ve küp bulyon, hazır çorbalar, kahve (hazır ve geleneksel tipleri) üretimi yapıyor.

Birçok ulusal perakende zincir mağazaları ile çalıştıklarını belirten Beyda Gıda İhracat Müdürü Umut Karakaş, 'İnovasyon, firmaların ekonomik gelişiminin olmazsa olmazıdır.' İlkesinden yola çıkarak sürdürülebilir ve kârlı bir büyüme için inovasyonun itici gücünü kullandıklarını ve AR-GE ekiplerinin, son teknolojiyle tasarlanmış laboratuvarları ile pandemi krizini fırsata çevirmeyi ve katma değeri yüksek ürünler üreterek ihracat ivmesini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Yoğun rekabetlerin yaşandığı bu sektörde hızla büyümeyi ve dünya pazarında daha fazla yer almak istediklerini söyleyen Umut Karakaş, “İhracatta artan rekabet nedeni ile B2B’nin önemi her geçen gün artmakta bizde geleneksel pazarda yakaladığımız başarıyı B2B kanalında da yakalayabilmek ve daha fazla müşteri kitlesine ulaşabilmek için B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’ı tercih ettik.” ifadelerini kullandı.

TurkishExporter ile farklı ülkelerden güzel bağlantılar ve iş birlikleri yakaladıklarını aktaran Karakş, “300’den fazla ürün ile 4 kıtada 25’ten fazla ülkeye ihracatımız var. Kısa sürede güzel iş birlikleri yakaladığımız TurkishExporter ile Ortadoğu ve Latin Amerika pazarında kalıcı olmak ve pazar payımızı arttırmak istiyoruz.” dedi.