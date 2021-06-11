Beymen, Bodrum'da yeni mağaza açılışlarına hazırlanıyor

Mağaza yatırımlarına devam eden Beymen, Bodurum'da yeni mağaza açılışlarına hazırlanıyor. Beymen Resort Yalıkavak Marina'nın açılışını Haziran ayı başında gerçekleştiren marka, 15 Haziran’da da ise Beyme Resort Mandarin Oriental, Balmain Yalıkavak Marina ve Valentino Yalıkavak Marina mağazalarını faaliyete geçirecek.

Bodrum'un pandeminin etkisi ve yeni normalde farklı çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla artık yaz-kış nüfusun yoğun olduğu bir lokasyon haline geldiğini belirten Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı, Bodrum'da Haziran ayı boyunca mağaza açılışları gerçekleştireceklerini söyledi.

Haziran ayı boyunca Bodrum’da dört mağaza açılışı yapacaklarını bildiren Çapçı, "Beymen Resort Yalıkavak Marina, Haziran ayı başında yeni sezona merhaba dedi. Mandarin Oriental Bodrum bünyesindeki yeni Beymen Resort mağazamız 15 Haziran’da açılıyor. Beymen Resort Mandarin Oriental’de birçok dünya markasının kadın ve erkek hazır giyim, aksesuar, ayakkabı, çanta ve plaj koleksiyonlarının yanı sıra home koleksiyonlarımızı ve parfüm dünyasının niş markalarını müşterilerimizle buluşturacağız. 15 Haziran’da aynı zamanda Yalıkavak Marina’nın en özel iki noktasında Balmain ve Valentino butiklerimiz ilk kez kapılarını açacak. Her iki markanın da butiklerinde hem kadın hem de erkek hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar koleksiyonları yer alacak. Beymen olarak, lüks moda pazarındaki lider konumumuzu her geçen gün daha da ileriye taşıyarak, Koşulsuz Müşteri Mutluluğu ilkemiz ile ayrıcalıklı alışveriş deneyimi sunmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.