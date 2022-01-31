Beymen Campus, 'Dünyanın En Popüler Ofisleri' arasında

Ofis tasarımında dünya çapında son trendleri konu alan Kaliforniya merkezli Office Snapshots'ın her yıl düzenli olarak yayınladığı en iyi 25 ofis listesinin 2021 sonuçları açıklandı.

Geçtiğimiz yıl Office Snapshots’da yayınlanan 900 ofis arasından belirlenen “2021’in En Popüler Ofisleri” listesinde 4. sırada yer alan Beymen Campus, Yalın Tan & Partners tarafından projelendirildi.



Vadistanbul’da 10 katlı müstakil bir binada yer alan Beymen Campus, Beymen Grup bünyesinde bulunan Beymen, Beymen Club, NetWork ve Divarese markaları, ürün, satış, pazarlama, IK, IT ve e-ticaret departmanları dahil olmak üzere çalışanlarının gün boyu farklı ihtiyaçlarına cevap verecek pragmatik çözümler referans alınarak tasarlandı.

"Sadece ofis değil, aynı zamanda bir yaşam alanı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Beymen Grup Mimari Projeler Direktorü Y. Mimar Gül Okten, “Şirketlerin iç dinamiklerinin ve iş yapış biçimlerinin, çalışma mekanlarının projelendirilmesi ve nihai başarısında en önemli etkenler olduğunu düşünüyorum. Beymen Grup olarak biz, birlikte çalışmayı, birbirimizden yeni şeyler öğrenmeyi, birbirimizi geliştirmeyi seven ve bunu önemseyen bir ekibiz. Beymen Campus, yaratıcı ve yenilikçi çözümleriyle bizim için sadece bir ofis değil, aynı zamanda sosyalleştiğimiz, dostluk kurduğumuz ve başarılarımızı da kutladığımız bir yaşam alanı. Yalın Tan & Partners ile birlikte hayata geçirdiğimiz ofis projemizin dünyanın önde gelen iddialı birçok projeyi geride bırakarak ‘2021’in En Popüler Ofisleri’ listesinde 4. sırada girmesinden büyük gurur duyduk.” dedi.