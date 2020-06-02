Beymen Club, erkeklere özel ilk mağazasını açtı

02 Haziran 2020

Beymen Club, büyüyen erkek koleksiyonunu daha geniş bir seçkiyle sunmak amacıyla sadece erkek tasarımlarının yer aldığı ilk mağazasını, İstinyePark AVM’de açtı. Beymen Grup’un en hızlı büyüyen markalarından Beymen Club’ın yeni konsept mağazası Beymen Club İstinyePark Erkek, hazır giyimden ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde markanın en yeni erkek tasarımlarını modaseverlerle buluşturuyor. Beymen Club İstinyePark Erkek’in açılışın ardından, İstinyePark’ta uzun yıllardır hizmet veren Beymen Club mağazası ise markanın sadece kadın koleksiyonlarını sunmaya devam edecek.

2020'de açılan ikinci mağaza oldu

İstinyePark Erkek, Beymen Club'ın Türkiye genelindeki 56'ıncı mağazası oldu. Beymen Club’ın hızla büyüyerek grup içindeki payını her yıl artırmaya devam ettiğini belirten Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı, “2019'da 10 yeni mağaza açılışı gerçekleştiren Beymen Club, yılı yüzde 43’lük büyüme ile tamamladı. Geçen yıl Beymen cirosu içinde yüzde 13’lük paya ulaşan Beymen Club’ın 2020 yılı içinde açılan ikinci mağazası olan Beymen Club İstinyePark Erkek bizim için çok kıymetli. Bu açılış yeni konseptteki ilk mağaza oluşunun yanı sıra pandemi gibi zor bir dönemde bile Beymen Club’ın büyümesini sürdürmesi adına çok özel bir anlam taşıyor. Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda erkek koleksiyonlarımızı daha geniş metrekarelerde onların beğenisine sunmak amacıyla hayata geçirdiğimiz yeni konsept mağazamız Beymen Club İstinyePark Erkek, markanın genç ve dinamik yapısını yansıtıyor.” dedi.