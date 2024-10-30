Beymen Club'ta üst düzey atama

Beymen Club'ın yeni sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Lafçı Togay oldu. Saint-Benoit Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini IEP Lille Siyaset Bilimi ve Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Pınar Lafçı Togay, profesyonel çalışma hayatına 2006'da Legrand Group'ta Ürün Müdürü olarak başladı. Kariyerine 2008 - 2014 arasında Fransız yapı marketleri firması Leroy Merlin'de Ürün Müdürü, Grup Ürün Müdürü, Grup Ürün ve Görsel Mağazacılık Direktörü, Pazarlama ve Tedarik Zinciri Koordinatörü olmak üzere farklı yönetsel roller üstlendi.

2014-2019 arasında Penti'de Kıdemli Kategori Grup Müdürü, Kategori Direktörü ve Pazarlama Direktörü görevini üstlenen Togay, Nisan 2019'da Pazarlama ve Satış Direktörü olarak başladığı Domino's'taki kariyerine Ocak 2022'den itibaren Domino's, Coffy ve Homeless Chef markalarından sorumlu DP Eurasia Group Pazarlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürdü.

Geniş proje liderlik tecrübesi

Togay dijital pazarlama, fiyatlandırma ve kampanya yönetimi, inovasyon merkezi ve ürün yönetimi alanlarında farklı projeleri yönetirken, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'yi kapsayan DP Eurasia bünyesinde üstlendiği rol ile yenilikçi stratejileri hayata geçirmek, sinerji yaratmak ve 'know-how' transferini sağlamak üzere birçok projeye liderlik etti.