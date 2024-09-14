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Beymen Group CEO’su Elif Çapçı 50 Women In Power 2024'te

Küresel moda dünyasının en prestijli listelerinden biri olan 50 Women In Power 2024 açıklandı. Türkiye’den ilk kez bir isim, Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, lüks perakendedeki vizyoner liderliğiyle dünya genelinde sektöre yön veren kadınlar arasında yer aldı.

Dünya Gazetesi
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Türkiye’nin lüks peraken­de sektörüne yön veren Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, moda dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Women’s Wear Daily (WWD) öncülüğünde açıklanan “50 Wo­men In Power 2024” listesine giren ilk Türk kadın lider oldu.

Dünya genelinde moda, pera­kende ve güzellik sektörüne yön veren kadın liderlerin başarıla­rını kutlayan bu liste, her yıl sek­törde fark yaratan 50 güçlü kadı­nı bir araya getiriyor. Elif Çapçı, Beymen’in başarılı yönetimi ve geçtiğimiz yıl büyük yankı uyan­dıran Golden Opulence kutla­masıyla öne çıkarak listeye gir­meyi başardı.

New York’ta düzenlenen Wo­men In Power konferansıyla eş zamanlı olarak açıklanan lis­te, moda, güzellik ve perakende sektörlerinde ilham veren ka­dınları dünyaya tanıtmaya de­vam ediyor. Çapçı, Türkiye’nin lüks moda ve yaşam tarzı ala­nındaki lider markalarından Beymen’in CEO’su olarak böy­le bir listede yer almaktan duy­duğu gururu dile getirerek, Bey­men’in lüks perakende sektö­ründeki gücünü ve vizyonunu vurguladı.

"Eşitlikçi bir çalışma ortamına önem veriyoruz"

Çapçı, “Beymen, ülkemizin lüks perakendede lideri ve dünya markalarıyla kurduğumuz güç­lü iş modeliyle Türkiye ile lüks moda dünyası arasında bir köp­rü vazifesi görüyoruz” dedi. Elif Çapçı, ayrıca eşitlikçi bir çalışma ortamına önem verdiklerini ve Beymen Group olarak kadın ça­lışan oranının yüzde 44 olduğu­nu belirtti. Çapçı, “Büyüme yol­culuğumuzun hız kazandığı bu dönemde gelen bu gurur verici haberi tüm çalışma arkadaşla­rımla paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

WWD’de yer alan makalede, Çapçı liderlik yolculuğuna dair önemli değerlendirmelerde bu­lunarak, “Her liderin yolculuğu kendine özgüdür. Değişime açık olmak, empati ve zamanın ruhu­nu okumak bugünün dünyasında önemli liderlik becerileri arasın­da yer alıyor ” dedi.

Çapçı, lüks moda perakende­ciliğinde deneyimin önemine de değinerek, bu yaklaşımın iş yap­ma biçimlerinin merkezinde yer aldığını belirtti. Beymen Group CEO’su Elif Çapçı’nın yanı sıra, Tory Burch Vakfı Başkanı Tif­fany Dufu, Alaïa CEO’su Myriam Serrano, Chloé Kreatif Direktörü Chemena Kamali ve ünlü sanat­çı Beyoncé gibi isimlerin de yer aldığı 50 Women In Power 2024 listesi, moda, perakende ve gü­zellik dünyasına yön veren en et­kili kadınlarını seçiyor.