Beymen Group CEO’su Elif Çapçı 50 Women In Power 2024'te
Küresel moda dünyasının en prestijli listelerinden biri olan 50 Women In Power 2024 açıklandı. Türkiye’den ilk kez bir isim, Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, lüks perakendedeki vizyoner liderliğiyle dünya genelinde sektöre yön veren kadınlar arasında yer aldı.
Türkiye’nin lüks perakende sektörüne yön veren Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, moda dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Women’s Wear Daily (WWD) öncülüğünde açıklanan “50 Women In Power 2024” listesine giren ilk Türk kadın lider oldu.
Dünya genelinde moda, perakende ve güzellik sektörüne yön veren kadın liderlerin başarılarını kutlayan bu liste, her yıl sektörde fark yaratan 50 güçlü kadını bir araya getiriyor. Elif Çapçı, Beymen’in başarılı yönetimi ve geçtiğimiz yıl büyük yankı uyandıran Golden Opulence kutlamasıyla öne çıkarak listeye girmeyi başardı.
New York’ta düzenlenen Women In Power konferansıyla eş zamanlı olarak açıklanan liste, moda, güzellik ve perakende sektörlerinde ilham veren kadınları dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Çapçı, Türkiye’nin lüks moda ve yaşam tarzı alanındaki lider markalarından Beymen’in CEO’su olarak böyle bir listede yer almaktan duyduğu gururu dile getirerek, Beymen’in lüks perakende sektöründeki gücünü ve vizyonunu vurguladı.
"Eşitlikçi bir çalışma ortamına önem veriyoruz"
Çapçı, “Beymen, ülkemizin lüks perakendede lideri ve dünya markalarıyla kurduğumuz güçlü iş modeliyle Türkiye ile lüks moda dünyası arasında bir köprü vazifesi görüyoruz” dedi. Elif Çapçı, ayrıca eşitlikçi bir çalışma ortamına önem verdiklerini ve Beymen Group olarak kadın çalışan oranının yüzde 44 olduğunu belirtti. Çapçı, “Büyüme yolculuğumuzun hız kazandığı bu dönemde gelen bu gurur verici haberi tüm çalışma arkadaşlarımla paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.
WWD’de yer alan makalede, Çapçı liderlik yolculuğuna dair önemli değerlendirmelerde bulunarak, “Her liderin yolculuğu kendine özgüdür. Değişime açık olmak, empati ve zamanın ruhunu okumak bugünün dünyasında önemli liderlik becerileri arasında yer alıyor ” dedi.
Çapçı, lüks moda perakendeciliğinde deneyimin önemine de değinerek, bu yaklaşımın iş yapma biçimlerinin merkezinde yer aldığını belirtti. Beymen Group CEO’su Elif Çapçı’nın yanı sıra, Tory Burch Vakfı Başkanı Tiffany Dufu, Alaïa CEO’su Myriam Serrano, Chloé Kreatif Direktörü Chemena Kamali ve ünlü sanatçı Beyoncé gibi isimlerin de yer aldığı 50 Women In Power 2024 listesi, moda, perakende ve güzellik dünyasına yön veren en etkili kadınlarını seçiyor.