Beymen Group CEO’su Elif Çapçı 50 Women In Power 2024'te

Türkiye’nin lüks peraken­de sektörüne yön veren Beymen Group CEO’su Elif Çapçı, moda dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Women’s Wear Daily (WWD) öncülüğünde açıklanan “50 Wo­men In Power 2024” listesine giren ilk Türk kadın lider oldu.

Dünya genelinde moda, pera­kende ve güzellik sektörüne yön veren kadın liderlerin başarıla­rını kutlayan bu liste, her yıl sek­törde fark yaratan 50 güçlü kadı­nı bir araya getiriyor. Elif Çapçı, Beymen’in başarılı yönetimi ve geçtiğimiz yıl büyük yankı uyan­dıran Golden Opulence kutla­masıyla öne çıkarak listeye gir­meyi başardı.

New York’ta düzenlenen Wo­men In Power konferansıyla eş zamanlı olarak açıklanan lis­te, moda, güzellik ve perakende sektörlerinde ilham veren ka­dınları dünyaya tanıtmaya de­vam ediyor. Çapçı, Türkiye’nin lüks moda ve yaşam tarzı ala­nındaki lider markalarından Beymen’in CEO’su olarak böy­le bir listede yer almaktan duy­duğu gururu dile getirerek, Bey­men’in lüks perakende sektö­ründeki gücünü ve vizyonunu vurguladı.

"Eşitlikçi bir çalışma ortamına önem veriyoruz"

Çapçı, “Beymen, ülkemizin lüks perakendede lideri ve dünya markalarıyla kurduğumuz güç­lü iş modeliyle Türkiye ile lüks moda dünyası arasında bir köp­rü vazifesi görüyoruz” dedi. Elif Çapçı, ayrıca eşitlikçi bir çalışma ortamına önem verdiklerini ve Beymen Group olarak kadın ça­lışan oranının yüzde 44 olduğu­nu belirtti. Çapçı, “Büyüme yol­culuğumuzun hız kazandığı bu dönemde gelen bu gurur verici haberi tüm çalışma arkadaşla­rımla paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

WWD’de yer alan makalede, Çapçı liderlik yolculuğuna dair önemli değerlendirmelerde bu­lunarak, “Her liderin yolculuğu kendine özgüdür. Değişime açık olmak, empati ve zamanın ruhu­nu okumak bugünün dünyasında önemli liderlik becerileri arasın­da yer alıyor ” dedi.

Çapçı, lüks moda perakende­ciliğinde deneyimin önemine de değinerek, bu yaklaşımın iş yap­ma biçimlerinin merkezinde yer aldığını belirtti. Beymen Group CEO’su Elif Çapçı’nın yanı sıra, Tory Burch Vakfı Başkanı Tif­fany Dufu, Alaïa CEO’su Myriam Serrano, Chloé Kreatif Direktörü Chemena Kamali ve ünlü sanat­çı Beyoncé gibi isimlerin de yer aldığı 50 Women In Power 2024 listesi, moda, perakende ve gü­zellik dünyasına yön veren en et­kili kadınlarını seçiyor.