Beymen, yarın cadde mağazalarını açıyor

11 Mayıs 2020

Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. CEO’su Elif Çapçı, COVID-19 mücadelesine verdikleri destek, hayata geçirdikleri önlemler ve yeni dönem mağazacılık yaklaşımları hakkında açıklamalarda bulundu. İlk günden bu yana tüm uyarı ve önlemleri dikkate alarak ve uygulayarak çalıştıklarını söyleyen Çapçı, 12 Mayıs Salı günü itibarıyla Türkiye genelinde caddelerde yer alan 4 Beymen, bir Beymen Club ve altı NetWork mağazalarını yeniden hizmete açacaklarını açıkladı.

Yeni dönemde müşterileri ve çalışanları için pek çok sağlık ve güvenlik önlemi aldıklarını kaydeden Çapçı, şunları anlattı: “Düzenli sağlık kontrolünden geçen ve her gün ateşleri ölçülen ekiplerimiz, kişisel koruyucu ekipmanları ile sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde müşterilerimize hizmet verecek. Mağazalarımız, özel eğitimli personelimiz tarafından uluslararası standartlardaki dezenfektan markası Huwa-San’ın ekolojik ürünleri ile virüs ve benzeri mikroorganizmalar üzerinde etkili olan uluslararası standartlardaki ekolojik ürünler ile rutin olarak hem gün içinde hem de kapanış sonrasında dezenfekte edilecek. Aynı şekilde deneme kabinlerimiz de her kullanım öncesi dezenfekte ediliyor olacak. Denenmiş ürünler hijyen koşulları gereği mağazalarımızda hazırlanan özel alanlarda bekletildikten ve yoğun buharlı ütüleme işlemi yapıldıktan sonra ertesi gün yeniden servise sunulacak. Ürün değişim hizmeti mağazalarımızda belirtilen özel alanlarda yapılacak. İade ürünler, özel alanda bekletilip dezenfekte edildikten sonra reyona yeniden çıkarılacak. Ödemeler konusunda da hassasiyet gösteriyoruz. Bunun için temassız ödeme veya uzaktan ödeme seçenekleri sunuyoruz.”

Randevulu alışveriş

Yeni dönemde yepyeni servisleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Çapçı, “Müşterilerimiz, Randevulu Özel Alışveriş için Beymen Özel Müşteri İlişkileri Hattımızı veya satış danışmanlarını arayarak özel randevu alabilir, tercihleri doğrultusunda hazırlanan ürünleri beklemeden keşfedebilir” dedi.

Evden çıkmak için henüz erken olduğunu düşünenler için de Beymen Danışmanım’ı hayata geçirdiklerini ifade eden Çapçı, bu servis kapsamında Özel Müşteri İlişkileri Hattı’nı arayan müşterilerin diledikleri stil danışmanıyla birlikte tarzlarına uygun ürünleri dijital olarak keşfedip, satın alabileceğini açıkladı.

Çaplı, "BEYMEN Evim’de servisi ile The One Beymen Özel Müşteri Programı kapsamındaki VIP ve Platinum müşterilerimiz diledikleri gün ve saatte kendileri için hazırlanan koleksiyon seçkisini evlerinin ya da ofislerinin konforunda deneyimleyecek. İster mağazalara gelerek ister evlerinden alışveriş yapan müşteriler için temassız veya uzaktan ödeme seçenekleri sunulacak" diye konuştu.

Yeni müşteri sayısı yaklaşık yüzde 80 arttı

Son yıllarda dijitalleşmenin grup olarak öncelikli konuları arasında yer aldığına değinen Çapçı, şunları anlattı: “Pandemi döneminde alışverişlerin e-ticarete yönelmesi, doğru yolda ilerlediğimizi bize bir kez daha göstermiş oldu. Beymen.com’un Nisan ayı sipariş hacmi yüzde 245 artarken, yeni müşteri sayısı yaklaşık yüzde 80 artış gösterdi. Yıllardır mağazalarımızda müşterilerimize sunduğumuz kusursuz alışveriş deneyimini, digital kanallarımızda da müşterilerimize en iyi şekilde sunabilmek için omnichannel uygulamalarımıza büyük yatırımlar yaptık. Dijital yatırımlarımız grup olarak önümüzdeki dönemde artarak devam edecek.”