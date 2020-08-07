Beymen’de YOO Mimarlık imzası

07 Ağustos 2020

Tasarım hizmeti veren YOO Mimarlık, son dönemde Beymen mağazalarının proje çalışmalarını yürütüyor. 2019’un son çeyreğinde ve 2020 yılında Metropol İstanbul AVM, İstanbul Havalimanı, Adana 01 Burda AVM, Mersin Marina, Vadi İstanbul AVM ve İzmir Hilltown AVM olmak üzere Türkiye’de altı farklı lokasyon açılan Beymen ve Beymen Club mağazalarının proje çalışmaları, YOO Mimarlık tarafından gerçekleştirildi.

Metropol İstanbul AVM bünyesinde Eylül 2019’da açılan ve bin metrekarelik alana kurulu Beymen Metropol İstanbul mağazasının tasarımında tamamen bölgeye özel malzemeler kullanılırken, Ağustos 2019’da İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde hizmete giren 200 metrekarelik Beymen Club mağazası ise yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor.

“Geçmişten referans alıyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan YOO Mimarlık ve bağlı olduğu Mimar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Özkan, “Beymen ile çalışmaktan ve perakende sektöründe kendilerine hizmet vermekten mutluyuz. Dünyada pek çok perakende deviyle gerek tasarım, gerekse uygulama anlamında işbirliğimiz sürüyor. Türk perakende sektörüne katkı sağlayacak bu işbirliği çalışmalarının sürmesi en büyük dileğimiz. YOO Mimarlık olarak tasarım yaklaşımımız; mağazaları hem iç mekân olarak ele almak hem de cephesiyle beraber mağaza kimliğinin her açıdan ön planda olmasını vurgulamak. Beymen mağazaları lokasyona özgü, marka kimliğini yansıtan ve davetkar bir mağaza kurgusuyla tasarlanıyor. Mağazanın kent hafızasındaki yeri kadar, geçmişinden çeşitli referanslar alıp eklemeler yaparak markanın kimliğindeki devinimi tasarıma yansıtıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aydınlatmada marka kimliği öne çıkıyor

Cephe tasarımlarında malzeme, renk ve doku kararlarını mağazanın bulunduğu yeri, hitap ettiği müşteri profilini ve yaratmak istediği algıyı düşünerek ele aldıklarını kaydeden Özkan, “Beymen Metropol için müşterinin mağazaya yaklaştığı yer, cephenin form ve yönelimini etkileyen en önemli faktörlerden. Ayrıca cephenin gündüz olduğu kadar gece de algılanabilmesi için uygun aydınlatma elemanlarıyla marka kimliğini nasıl yansıtabileceğimiz üzerine çalışıyoruz.” dedi.