BHP, Şili'deki Spence madenini genişletiyor

BHP, günde 95 bin ton hammadde işleyebilen 2.46 milyar dolarlık yeni bir yoğunlaştırma tesisi kurarak, kuzey Şili'deki tesisin kullanım ömrünü 50 yıldan fazla uzattı.

Şirket tarafından mali sonuçlarla birlikte yapılan açıklamada, "Yeni Spence yoğunlaştırıcısından ilk bakır satışlarını 2021'in ilk çeyreğinde bekliyoruz" dendi.

BHP, dünyanın en büyük bakır yatağı olan Escondida'daki üretimin, cevher kalitelerindeki düşüş ve düşük katot üretimi nedeniyle 2020'nin ikinci yarısında yüzde 5 düştüğünü bildirdi.

Şirket, Şili'deki koronavirüs salgınının gerektirdiği işgücü kesintilerinin, katot üretiminde 30 bin tonluk bir düşüşle birlikte katotlara göre bakır konsantresi üretmeye öncelik verdiği anlamına geldiğini belirtti.

Kaynak: Matriks