Bi-Fikir KAP’ta 6. kez ödüllendirildi

Anadolu Grubu’nun, üniversite öğrencilerinin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini hayata geçirme hedefiyle düzenlediği Bi-Fikir KAP (Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla), bu yıl 6. kez düzenlendi.

Anadolu Grubu’nun inovasyon programı Bi-Fikir kapsamında, üniversite öğrencilerinin projeye dahil edilmesiyle hayata geçirilen Bi-Fikir KAP’ın 6. final etkinliği Anadolu Grubu Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Anadolu Grubu üst yönetimi, üniversite öğrencileri ve mentorlar katıldı. Etkinlikte, yarı finali başarıyla tamamlayarak finale kalan 10 projenin sunumu yapıldı. Bu yılın birincisi Migros ile eşleştirilen Akıllı şef, ikincisi Anadolu Isuzu ile eşleştirilen AGCharge, üçüncüsü Anadolu Efes ve Migros ile eşleştirilen Enature oldu. Birinci 60 bin TL, ikinci 40 bin TL ve üçüncü 30 bin TL ile ödüllendirildi.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır, gençlere yapılan yatırımların, gelecek için atılan en değerli adımlar olduğunu vurguladı. Başarır, “Anadolu Grubu’nun yenilikçi ve girişimci ruhunun en önemli simgelerinden biri olan inovasyon programımız Bi-Fikir’de hem grup çalışanlarımızın hem de üniversiteli gençlerimizin fikirleriyle değer üretmeye devam ediyoruz. 6 yıl önce programımızın üniversite öğrencilerine açılmasıyla başlayan Bi-Fikir KAP, gençlerden büyük ilgi görüyor. Sadece bu yıl 530 proje önerisi geldi. Ortak aklımıza katılan her fikre, her projeye büyük değer veriyoruz. Anadolu Grubu olarak geleceğimiz için üretmeye ve bu konuda gençlerimizi de teşvik etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

6 yılda 1604 proje başvurusu geldi

Bi-Fikir KAP’a 6 yılda, Türkiye’deki 194 üniversitenin 353 bölümünde okuyan öğrencilerden toplamda 1604 proje önerisi geldi. Programa katılan 10 öğrenci grupta staj ve işe alım fırsatı yakalarken, 9 proje de uygulamaya alındı. Programa bu yıl üniversite öğrencilerinden 530 öneri geldi. Üniversite öğrencilerinin fikirleri www.kap.bi-fikir.com adresi üzerinden toplandı. Anadolu Grubu şirketlerinin projeler ile ilgili görüşleri alınarak yarı finale yükselen 20 proje arasından seçilen 10 proje önerisi inovasyon kampına katılmaya hak kazandı. İnovasyon kampı kapsamında, ilgili projelerin ekip üyelerine, müşteri analizi, fikir hayata geçirme, pazarlama ve prototipleme konularında eğitimler verildi. Seçilen projeler için, ilgili şirketlerden konusunda uzman mentorlar atandı. Bu sürecin ardından 10 ekip, Bi-Fikir KAP finalinde yarışmaya hak kazandı. Finalde gerçekleştirilen sunumlar sonrasında, Anadolu Grubu şirketlerinden jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu en başarılı üç proje belirlendi.