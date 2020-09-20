Bi-Fikir KAP’ta kazananlar belli oldu

20 Eylül 2020

Anadolu Grubu’nun, üniversite öğrencilerinin yenilikçi ve yaratıcı fikirlerini hayata geçirme hedefiyle düzenlediği Bi-Fikir KAP’ın (Kariyerini Anadolu Grubu’nda Planla) finali dijital ortamda gerçekleştirildi. Anadolu Grubu çalışanlarına yönelik inovasyon platformu Bi-Fikir kapsamında, üniversite öğrencilerinin projeye dahil edilmesiyle hayata geçirilen Bi-Fikir KAP’ın final etkinliğine; Anadolu Grubu üst yönetimi, üniversite öğrencileri ve mentorlar katıldı. Etkinlikte, yarı finali başarıyla tamamlayarak finale kalan 10 projenin sunumu yapıldı. Anadolu Etap ile “Drone Teknoloji ile Tarım” projesini gerçekleştiren Berkant Can ve Merve Akman birinci, Anadolu Efes ile “Arpot-Çevreye Duyarlı Bitkisel Ürün Yetiştirme” projesini gerçekleştiren Ali Kiremitçi ikinci olurken, Anadolu Sağlık Merkezi ile “Akıllı Hasta Yatağı” projesini gerçekleştiren Sedat Özkan ve Migros ile “Alışveriş Fişi Geri Dönüşümü” projesini gerçekleştiren Merve Bayram ve Deniz Bayram üçüncülüğü paylaştılar. Birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin ve üçüncülere 7.500’er TL ödül verildi.

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu çalışanlarının yaratıcı fikirlerini özgürce sunabildikleri, fikirleriyle tüm Grup şirketlerine katma değer sağladıkları Bi-Fikir’i üniversite öğrencilerine açarak önemli bir adım attıklarını söyledi. Zorlu, “Gençlerimizin fikirlerine, projelerine önem veriyor, hayallerini gerçekleştirmelerine destek olurken, ülkemizin geleceğine de büyük bir katkıda bulunuyoruz. Üniversite öğrencileri geleceğin çalışanları, geleceğin üreticileri ve geleceğin en önemli fikirlerinin mucitleri olarak her zaman odağımızda. Bi-Fikir ile Anadolu Grubu çalışanları tarafından hayata geçirilen projelerin gücüyle son 5 yılda 600 milyon TL’lik değer yarattık. Bi-Fikir KAP kapsamında, gelecekte şirketlerimizde önemli pozisyonlarda yer alabilecek gençlerin programımıza katacağı yeniliklerle bu değerin katlanarak artacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Gençlere fikirlerini Anadolu Grubu’nda hayata geçirme olanağı sunuyoruz”



Anadolu Grubu İnsan Kaynakları Başkanı Osman Alptürer, geniş bir faaliyet alanında önemli istihdam rakamlarına ulaşan bir Grup olarak, yeni yeteneklerin, yeni bakış açılarının değerlendirilebileceği pek çok alana sahip olduklarını dile getirdi. Alptürer, “Grubumuzun inovasyon çalışmalarına, sevgili üniversiteli arkadaşlarımızı dahil ettik ve onların yenilikçi fikirlerini, hayallerini Anadolu Grubu’nda hayata geçirmelerini sağlamak için, kampüs markamız KAP (Kariyerini Anadolu’da Planla) ile Bi-Fikir’i birleştirerek Bi-Fikir KAP’ı hayata geçirdik. Öğrencilerimize, henüz ticari süreçlere entegre olmamış ama belki de çok önemli bir fark yaratacak olan fikirlerini hayata geçirirken, inovasyona önem veren, teknolojiyi kullanan bir ortamda kariyer fırsatı sunuyoruz. 2 yılda 155 üniversitenin 249 bölümündeki 1.330 öğrenciden toplam 596 proje önerisi toplandı. 2019 yılında inovasyon kampına katılan 9 projeden 5’i hayata geçirildi. 4 öğrenci Anadolu Grubu’nda iş ve staj imkanı elde etti. Bi-Fikir KAP ile üniversite öğrencilerine kendilerini ifade etmeleri ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri konusunda destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Bi-Fikir KAP ile üniversite öğrencilerinin fikirleri 31 Aralık 2019 tarihine kadar www.kap.bi-fikir.com adresi üzerinden toplandı. 45 üniversiteden toplam 286 proje önerisi geldi. Yarı finale yükselen 23 projenin arasından seçilen 10 projenin sahiplerine Anadolu Grubu tarafından organize edilen Bi-Fikir KAP İnovasyon Kampı kapsamında eğitim ve mentorluk desteği verildi. Finalde 1. olan proje ekibi 4 Kasım 2020 tarihinde düzenlenecek dijital Anadolu Grubu Bi-Fikir Festivali’nde projelerini tanıtacak, başarılı projeler alanına göre Anadolu Grubu şirketlerinde uygulamaya alınacak.