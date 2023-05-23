Bianca Boya, 200 milyon TL yatırımla fabrika kuracak

Mehtap HALICI

Yıllık 15 bin ton üretim kapasitesine sahip Bianca Boya, 2024 yılında yaklaşık 200 milyon TL’lik bir yatırımla boya üretim kapasitesini artıracak yeni bir tesis açmayı planlıyor. Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, yaklaşık 24 yıldır boya sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Yeni yapacakları yatırımla birlikte ürün gamlarında ilave çeşitlerin de yer alacağını ve kapasite artırımıyla beraber rekabetçi bir yapıya bürüneceklerini belirten Feyzoğlu, “Şu anda Hadımköy’de 12 bin metrekarelik bir alanda 130 çalışanımızla 2 farklı tesiste üretim yapıyoruz. Hem yurtiçi hem de yurtdışında pazarlama ve satış faaliyetleri yapıyoruz. Yeni yatırım planımızla birlikte çalışan sayımızı 300’e çıkaracağız” dedi.

“Yüzde 35 büyüyeceğiz’’

Boya sektörünün hammaddeye yakın olmasından dolayı stratejik konumuyla ağırlıkta Gebze, Düzce ve Bursa gibi bölgelerde konumlandığını belirten Feyzoğlu, “Biz de bu bölgelerdin birinde olacağız. Çünkü Çorlu, Çerkezköy ve Hadımköy tarafı terste kalıyor. Hammaddeyi alıp karşı tarafa geçiriyorsunuz. Bu da çifte maliyet anlamına geliyor. Bu sebeple de İstanbul'un Anadolu yakasında olmayı tercih ediyoruz” diye konuştu.

Şu anda hem dönüşüm boyaları tarafında hem de klasik inşaat ve sanayi boyalarında faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Veysel Feyzoğlu, “Yıldan yıla büyüme kaydediyoruz. Geçen sene enflasyondan arındırılmış büyümemiz yüzde 25. Bu sene yüzde 35 oranında büyümeyi öngörüyoruz” dedi. Feyzoğlu, şu anda hem dönüşüm boyaları tarafında hem de klasik inşaat ve sanayi boyalarında faaliyetlerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ülke sayısını 30’a çıkaracak

Şu anda 20 ülkede faaliyetleri olduğunu ve mevcutta güçlü bulundukları Türki Cumhuriyetleri, Rusya, Gürcistan gibi bölgelere ihracat yaptıklarını aktaran Feyzoğlu, yapacakları yeni yatırımın ihracatta yeni pazar çeşitlenmesine katkı sunacağını ifade etti. Türkiye bazında bayii ve alt bayilerin toplam sayısının 1.200’e ulaştığını ve bu sayıyı 2023 yılında 1.500’e çıkaracaklarını söyleyen Feyzoğlu, ihracat yaptıkları ülke sayısını 30’a yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yeni nesil dönüşüm boyası Bianca Stella’yla asıl hedeflerinin Avrupa olduğuna dikkat çeken Feyzoğlu, “Çünkü asıl pazar orada. Türkiye’de pazar hala daha klasik inşaatları boyama şeklinde gidiyor. Ancak Avrupa’da ‘kendin yap’ modeli var. Orada yapı market çok yaygın ilerliyor. Bu sebeple de Bianca Stella ürünümüz yurtdışında da talep görüyor. Avrupa’ya bütün ürünlerimizle girmeyi planlıyoruz” dedi.

Türkiye üretimde Avrupa’da ilk 5’te

Globalde boya sektörünün 168 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu ve Türkiye’nin boya ve kaplama pazarında yaklaşık yüzde 2’lik payı bulunduğunu belirten Feyzoğlu, Türkiye boya pazarının Avrupa'da ilk 5 boya üreticisi arasında yer aldığını söyledi. Feyzoğlu ilk 4 boya üreticisinin de sırasıyla İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya olduğunu dile getirdi.

Türk boya sanayinde yaklaşık 400’e yakın irili ufaklı firma olduğunu ve dünya standartlarında üretim ve ticaret yapan orta ve büyük nitelikte 20 işletmenin bulunduğunu ve bu firmaların piyasayı domine ettiğine değinen Feyzoğlu, “Biz de onlar içerisindeki ilk 10’daki firmalardan biriyiz” şeklinde konuştu. Türkiye’de yıllık sektörde yaklaşık 950 bin ton boya kapasitesi olduğunu ifade eden Feyzoğlu, bunun yaklaşık yüzde 70’nin kullanıldığını belirtti.

“İşçi bulamıyoruz gençler rahat iş arıyor”

Veysel Feyzoğlu, gençlerin imalat sektöründe çalışmayı istemediklerine değindi. Feyzoğlu, “Sektörde işçi bulamıyoruz. Gençler işçi sınıfında, mavi yakada çalışmak istemiyor. Daha rahat işleri tercih ediyorlar. Çünkü fabrikadaki üretim rahat iş değil. Yani bir güvenlikte çalışmak daha cazip geliyor. Gerçi boyacıların çocukları da boyacı olmak istemiyor, onlar da yapmıyorlar. Yorucu iş diyorlar. İş gücünde böyle bir sıkıntı var” ifadelerini kullandı.

Erkek egemen meslekte kadın atağı

Evlerdeki eşyaları atmayıp yeniden değerlendirmek yaygınlaşıyor. ‘Kendin yap’ mottosuyla duvarları, eşyaları, kapıları, mobilyaları boyamak cazip hale geldi. Eşyalarını değiştirmek yerine yenileyen ve dönüşüm atağı başlatan kadınların sayısı gittikçe artıyor. Kadınlara hem iş imkanı sağlayan hem de meslek kazandırdıklarını söyleyen Veysel Feyzoğlu, şunları söyledi: “Burada dönüşümün öncüsü kadınlar oluyor.

Teknik bilgiler uygulamalı eğitimlerimizde geçen yıl 1.500 kadına seminer verdik. Bu seminerler sonucunda 300 kadın profesyonel boya uygulayıcısı pozisyonuna geçtiler. Mağaza açmak için de yurdun her yerinden talepler geliyor. Böylelikle hem ürün satıp hem de uyguluyorlar. Boya mesleği erkek egemen bir meslekken kadınlar tehdit eder pozisyona geldi.”