BİAS Kullanıcı Konferansı 2019 gerçekleştirildi

07 Ekim 2019

BİAS Mühendislik'in bilgisayar destekli mühendislik yazılımlarını kullanan müşterilerinin sunumlar yaptığı BİAS Kullanıcı Konferansı 2019, 3-4 Ekim tarihlerinde Pendik The Green Park Otel'de düzenlendi.

Gündeminde mühendislik yazılımları ve test-ölçüm sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları bulunan konferansın katılımcılarını; savunma, havacılık, uzay, otomotiv gibi birçok sektör ve akademik alandan uzman temsilciler oluşturdu.

Savunma, havacılık, uzay ve otomotiv başta olmak üzere birçok sektörden kullanıcılara hizmet sunan BİAS Mühendislik tarafından iki yılda bir düzenlenen konferans, mühendislik yazılımlarındaki en son yeniliklerin tanıtılması ve değerlendirilmesine olanak sağlıyor.