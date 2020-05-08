BİAS Makine yurt dışından gelen siparişleri bekletmeye aldı

08 Mayıs 2020

Filiz ÇOŞKUN

Çeşitli sektörlere yönelik pres makineleri üretiminde bulunan BİAS Makine, koronavirüs sebebiyle yurt dışına olan bazı taahhütlerini yerine getirmek yanı sıra yeni projeler üstlenmek için normalleşmeyi bekliyor.

BİAS Makine Satış Pazarlama Yöneticisi Mustafa Kılıç, kriz döneminde gönderdikleri makinelerin montajını tamamlayamadıklarını, bazılarını ise yükleyemediklerini, fakat normalleşme sonrasında yeni siparişleri karşılamaya hazır olduklarını bildirdi.

COVID-19 salgının tüm sektörleri etkisi altına alırken, gıda ve lojistik dışındaki sektörlerde üretimin durma noktasına geldiğini belirten Kılıç, bir çok sektörün de üretimi azalttığı için makine sektörüne yönelik ciddi talep daralması olduğunu aktardı.

BİAS Makine olarak Macaristan’a gönderdikleri iki pres makinesinin montaj ve eğitimlerini tamamlayamadıklarını belirten Kılıç, Rusya’ya sevk aşamasına gelen bir makinenin ise yüklemesinin yapılamadığını bildirdi.

Bazı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde anlaşmalar yapmak üzereyken hepsini askıya almak durumunda kaldıklarının altını çizen Mustafa Kılıç, yurt dışında iş alan firmaların ise ihale süreçleri henüz onaylanmadığı için onlarla yapılan ön sözleşmelerin de beklemeye girdiğini kaydetti.

Pandeminin kontrol altına alınarak sosyal hayat yanı sıra ekonominin de aktif hale getirilmesinin şart olduğunu dile getiren Kılıç, aks takdirde toparlanmanın da daha uzun süreceğini söyledi.

BİAS Makine’nin üretimi yavaşlatsa da faaliyetine devam ettiğini anlatan Kılıç, piyasaların normalleşmeye başlamasıyla birlikte kendilerini hızla yeni duruma adapte ederek, hızla üretim kapasitesini artıracaklarını ifade etti.

BİAS’ın ürettiği preslerin yüksek performans yanı sıra enerji verimliliğine de katkı sağladığının altını çizen Kılıç, hizmet verdikleri sektörleri şöyle sıraladı:

“Otomotiv ve yan sanayi, mutfak eşyası üreticileri, tencere, tava, kaşık-çatal-bıçak-, kombi üreticileri, filtre ve yağ filtresi üreticileri, yangın tüpü üreticileri, radyatör panel üreticileri, genleşme tankı üreticileri, pres kalıbı üreticileri, beyaz eşya -fırın, bulaşık makinası, su arıtma cihazı üreticileri”