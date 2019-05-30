Bias, TOSB’de test ediyor

30 Mayıs 2019

Otomotiv yan sanayinde üretilen parçaların testlerini yapan Bias Mühendislik, yaklaşık bir yıl önce TOSB’da test merkezi kurdu. 2011 yılından bu yana otomotiv test laboratuvarı ile faaliyet gösterdiklerini belirten Bias Mühendislik Genel Müdürü Aydın Kutay, “TOSB’a taşınarak hizmet verdiğimiz müşterilere ve sektöre çok daha yakın olduk. Merkezde halihazırda mekanik statik ve ömür testleri, çevresel iklim koşulları testleri, titreşim ve şok testleri ve motor testleri yapılabiliyor. TOSB’a taşındıktan sonra, merkezin servo hidrolik altyapısına ilaveler yapıldı ve çeşitli kapasitelerde eyleyiciler eklendi” dedi.

Bunların yanı sıra beraber mobil emisyon ölçüm cihazını da devreye aldıklarını ve cihaz kabiliyetlerini artırdıklarını ifade eden Kutay, yakın zamanda akustik karakterizasyon test sistemi, ivmeölçer kalibrasyon sistemi ve SRS şok test sistemlerini de devreye alacaklarını aktardı. Kutay, ayrıca diğer iklimsel çevre koşullarını test eden sistemlere yatırım planladıklarını sözlerine ekledi.

Yeni eğilimleri önceliyor

TOSB’daki test merkezlerinde 2018 yılında yaklaşık 50 firmaya test hizmeti verdiklerini belirten Aydın Kutay, “Bu firmaların yüzde75’i TAYSAD üyesi. Araç gövdeleri, dingil, süspansiyon parçaları, elastomer parçalar, emniyet parçaları, kabin, elektronik parçalar, kablolar gibi ürünler test ettiğimiz başlıca parçalar. İş hacmimizin kayda değer bölümünü otomotiv sektörüne yönelik testler oluştursa da raylı sistemler ve savunma sektöründen de yoğun talep alıyoruz” diye konuştu.

Test hizmeti vermelerinin yanı sıra otomotiv sektöründeki yeni eğilimlere gerek kendilerinin gerekse sektördeki firmaların daha hızlı uyum göstermesi için çalışmalar yaptıklarını açıklayan Kutay, alanlarında uzman kişilerin konuşmacı olduğu öğle seminerlerinin de bu çalışmalardan biri olduğunu belirtti.