Bıçakçılık sektöründe hedef Şampiyonlar Ligi

Sercan SELÇUK

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 16-17-18 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Bursa Bıçak Fuarı ve Festivali’nde geri sayım başladı. Çocuklara ve gençlere bıçakçılık mirasını tanıtmaya yönelik eğlenceli etkinliklerin sergileneceği festivalde atölyelere ve yarışmalara da yer verilmesi planlanıyor.

‘’Dünya Bıçakçılar Birliği Türkiye’yi içine katmak istiyor’’

Bursa Bıçak Fuarı ve Festivali kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının önemine dikkat çeken Ömer Pirge, Dünya Bıçakçılar Birliği’nin Türkiye’yi de oluşumu içerisine katmak için harekete geçtiğini söyledi. Türkiye’nin bıçak ustalarını ve tutkunlarını buluşturacak Bursa Bıçak Festivali’nin de sektör için kayda değer bir adım olduğunun altını çizen Pirge ‘’Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne sektörümüzdeki operasyonel organizasyon katkısı sebebiyle büyük bir teşekkür borçluyum. 5 kuşaktır bıçakçılık yapan bir ailenin temsilcisi olarak özverili biçimde çabalayarak sektörün önemini bir sonraki kuşağa aktarmayı hedefliyorum. Bugün geldiğimiz noktada Dünya Bıçakçılar Birliği Türkiye’yi de oluşumun içine katmak istiyor. Biz de sektörün şampiyonlar liginde mücadele edecek noktaya bayrağı çıkarmaya çalışıyoruz.’’ şeklinde konuştu.

‘’Bıçak Festivali gelecek açısından çok önemli’’

Bıçakçılık sektöründe ürünü ekonomik bir değere dönüştürmenin çok önemli olduğunu ifade eden Pirge, ‘’Bu kültürel mirası dünya sahnesinde ekonomik bir değere dönüştürmeyi ülkemize ve Bursa’mıza karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Bursa Bıçak Festivali’nin sektörün geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Ömer Pirge şunları söyledi: ‘’Bıçakçılık sektörünün tarihsel sürecine bakıldığında dününü kültür, bugününü endüstri ve sanat yarınını da teknoloji olarak nitelendirebiliriz. Yapılan çalışmalarla sektörü ekonomik değere dönüştürmeyi hedeflerken, kültürel altyapı odaklı hareket etmeyi planlıyoruz. Bıçakçılık sektörü ithalatı yoğun bir endüstri. Biz burada ithalatı azaltarak büyük yol kat etmeyi hedefliyoruz. Bıçakçılıkta elimizdeki hazineyi ortaya çıkarınca sektörün omuzundaki tozu silkerek önemli bir adım atmış olacağız. Bu doğrultuda da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Bıçak Festivali’nin sektörümüze çok büyük katkısı olacağına şüphe duymuyoruz.’’