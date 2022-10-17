BİDAA’nın bardak çorbasına ilgi büyük

BURSA (DÜNYA) İştiraki olduğu Yankı Yemek AŞ’nin 30 yıllık birikimini arkasına alarak sektörün önde gelen firmalarından biri haline gelen Doybox Gıda, yeni konseptiyle işletmelere büyük ölçüde tasarruf imkânı sağlıyor. Yankı Yemek AŞ ve Doybox Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, BİDAA markasıyla, sundukları hazır paket yemeklerinin tüketicilerden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Doybox Gıda’nın Bursa-İstanbul-Milano üçgeninde 3 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucu sektöre adım attığını hatırlatan Dönmez, BİDAA markasıyla pazarda iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti. “Yemediğimizi yedirmiyoruz” sloganı ile hazır yemek ve yerinde üretim hizmeti veren Yankı Yemek AŞ’nin, 30 yılı aşan üretim tecrübesinin Doybox Gıda’yla bütünleştiğini kaydeden Coşkun Dönmez, değişen ekonomik ve toplumsal koşulların ortaya çıkardığı EDT pazarında da kalite ve lezzetli hazır yemekler sunarak kısa sürede iddialı duruma geldiklerini söyledi.

Besin ihtiyacına pratik çözüm

Hijyen ve sanitasyon kurallarına uyarak hazırladıkları ev lezzetindeki paket yemeklerin restoranlar, oteller, fabrikalar, ofisler ve doğrudan tüketicilere sunulduğunu vurgulayan Coşkun Dönmez, besin değeri yüksek hazır yemeklere bardak çorba da ekleyerek sektöre yeni bir soluk getirdiklerini söyledi. Dönmez, hazır bardak çorbanın personel, malzeme ve enerji açısından getirdiği avantajlar nedeniyle özellikle fabrikalarda çok tercih edildiğinden söz etti. Şuana kadar 150 dolayında işletmede bardak çorbalarının tüketilmeye başladığını bildiren Dönmez, “Bardak çorbamız, diğer ürünlerimiz gibi besin değeri ve lezzetiyle öne çıkıyor. Fabrikalarda çok tercih ediliyor. Özellikle vardiya değişimleri sırasındaki kısa zaman diliminde çalışanlar yemek ihtiyacını pratik olarak sıcak hazır çorba içerek giderebiliyor. Çalışanlar, kantinlerde çay-kahve gibi makineden çorbasını alıp sıcak şekilde içebiliyor. Açlığını atıştırmalıklarla gidermek zorunda kalmayan çalışanlar, yüksek motivasyonla kendilerini işe verebiliyor. Bardak çorba, ayrıca işletmelere de çalışan, malzeme ve enerji açısından yüzde 50’ye varan oranda tasarruf imkânı sağlıyor” dedi.