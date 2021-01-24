Biden döneminde Amazon’un başı ağrıyacak

ABD merkezli CNBC’nin konuya ilişkin analizinde Biden liderliğindeki yeni hükümet döneminde Amazon’u bekleyen risklere dikkat çekilerek, sendikaların çalışan hakları için bastırması, büyük teknoloji şirketleri hakkındaki antitröst soruşturmalarının başlayacağı ve iş güvenliği ile gizlilik konularının regülatörler tarafından yakından takip edileceği değerlendirmesi yapılıyor.

“En sendika yanlısı başkan”

Joe Biden’ın “en sendika yanlısı başkan” olacağı sözü üzerine, Amazon’u bekleyen risklerin başında, sendikaların daha iyi şartlar için bastırmasının gelmesi bekleniyor. Biden’ın işçi hareketine vereceği regülasyon desteklerinin, iş gücü içinde sendikalaşılmasına başından beri karşı çıkan Amazon için önemli bir risk teşkil ediyor. Öte yandan, iş güvenliği konusunda yapılacak reform planları kapsamında, eski başkan Obama döneminde yürürlükte olan ancak Trump döneminde iptal edilen kimi işyeri güvenliği tedbirlerinin de yeniden yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa'da ve OECD'de yönetimlerin üzerinde çalıştığı dijital hizmet vergisini destekleyen bir tutum sergiliyordu, ancak bu konudaki adımları önümüzdeki dönemde daha da netleşecek. Ayrıca, büyük teknoloji şirketlerinin, İletişim Ahlakı Yasası 230. Madde ile kullanıcılarının platformlarındaki faaliyetlerinde de sorumlu olacak olmaları da Amazon’un iş ortakları konusunda daha dikkatli davranmasına neden olacak. Amazon, kullanıcı verileri gizliliği ve yüz tanıma sistemleri konularında ise insan hakları savunucuları, politikacılar ve çalışanlar tarafınan uzun zamandır, kullanıcı verilerini ve yüz tanıma yazılımlarını hükümet ile paylaşılmaması için baskı altındaydı. Biden ve yardımcısı Kamala Harris, yüz tanıma yazılımlarının hükümet ile paylaşılmasını öngören yasada da kimi değişiklikler yapılmasını istiyorlar.