Bidfood Türkiye, Ankara’da dağıtım merkezi açtı

Türkiye genelindeki 15 binden fazla otel, restoran, kafe, ulusal zincir ve perakende müşterisine hizmet sunan, ev dışı tüketim (EDT) ve gıda dağıtım şirketi Bidfood Türkiye, Ankara’da hizmete açtığı Bidfood Anadolu ile kapasitesini artırdı.

Şirket, eş zamanlı olarak online ev dışı tüketim portalı MyBidfood’u da Ankara’daki iş ortaklarının kullanımına sundu. 3 bin paletlik toplam kuru gıda depolama kapasitesi ile 390 paletlik soğuk hava depolama kapasitesine sahip dağıtım merkezinde ilk etapta 15 kişi istihdam ediliyor.

Yeni dağıtım merkezinin Bidfood Türkiye’nin büyüme planlarında önemli bir yeri bulunduğunu belirten Bidfood Türkiye CEO’su Nedim Makzume, Ankara’da uluslararası tecrübe ve iş yapma tekniklerini yerel bakış açısıyla birleştirerek, EDT kanalındaki tüm paydaşlar için değer yaratan bir çalışma sistemi oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.



Toplam 4 bin 200 metrekare alan üzerinde yer alan Bidfood Anadolu Ankara dağıtım merkezi için kurulum çalışmalarının bu yılın mayıs ayında başladığını kaydeden Makzume, “Depomuz, 1 Eylül 2022’de tüm altyapısıyla mal kabul ve sevkiyata tamamen hazır hale geldi. Donuk Depolarımızı sipariş tarihinden 25 gün sonra teslim alarak, rekor sayılacak bir sürede tamamlanmasını sağladık.”

Dağıtım merkezlerinin sayısı artacak

2022’nin yeni bölgelerde faaliyet göstermeye başladığı, mevcut altyapının yenilenip büyütüldüğü ve dijital yatırımların öne çıktığı bir yıl olduğunu belirten Makzume, “Hizmet kalitemizi, ürün çeşitliliğimizi ve dağıtım bölgelerimizi her geçen gün artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl Bursa ve Ankara’dan sonra, İstanbul Anadolu yakasında ve yeni bir dağıtım merkezi açmayı planlıyoruz. Sürdürülebilirlik planlarımız çerçevesinde doğaya dost, yüksek verimli, kendi kendine yetebilecek kapasitede merkezler inşa edeceğiz. Yıl sonuna doğru İzmir bölgesinde küçük bir üretim merkezi açarak, müşterilerimize ihtiyaçları olan özel ürünler üretebilmeyi düşünüyoruz.” dedi.