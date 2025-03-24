Bien’de hedef kapasitede dünyanın ilk 5’ine girmek

Sevilay ÇOBAN

Ercan Şirketler Toplulu­ğu bünyesinde faaliyet gösteren Bien, Bilecik ve Bozüyük’teki fabrikalarında yılda 51 milyon metrekarenin üzerinde seramik kaplama malzemeleri üretim kapasi­tesine sahip. Bien, yurt için­de 100’ü aşkın yetkili satıcısı, 3 bin 500’ü aşkın satış nokta­sında ürünlerini tüketicilerle buluştururken, 6 kıtada 95’i aş­kın ülkeye ihracat yapıyor.

Ay­dın Çine’de yapımı devam eden üretim tesisine 2024’te toplam 1,4 milyon TL’ye yakın yatırım yapan Bien’in 2025‘te 900 mil­yon-1,2 milyar TL arası yatırım harcaması hedeflediği belir­tildi. Bien İhracattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çiğ­dem Çakır Suna, Seramik Fe­derasyonu’nun yayınladığı ra­pora göre Türkiye seramik ih­racatının %35’inin yakınını grup olarak gerçekleştirdikle­rini dile getirdi.

Türkiye’de yeni yatırım yap­manın mevcut konjonktürde­ki zorluklarına değinen Suna, bu anlamda tek yatırım yapan seramik firması olduklarını söyledi. Suna, “Aydın Çine’de­ki yatırım tamamlandığın­da topluluğun mevcut tesis büyüklüğüne 110 milyon met­rekarelik üretim tesisi daha eklenecek, topluluk olarak top­lamda 210 milyon metrekareye ulaşmış olacağız. Bu yatırımla kapasite anlamında tüm dün­yadaki üreticiler arasında ilk 5’e girmeyi planlıyoruz. Mayıs sonu haziran başı gibi ilk fırın ateşini yakmayı hedefliyoruz. Böylece 4 bin kişilik yeni istih­dam yaratmış olacağız” dedi.

ABD, İngiltere ve Kanada pazarlarında büyüyecek

İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz, Hindistan ve Çin’in rekabet ettikleri ülkeler arasında yer aldığını aktaran Suna, “Artık Çinliler her yerde fabrika açtığı için aslında rekabet günden güne daha da artıyor. Mesela Azerbaycan’da Çinlilerin fabrikası var. Şu an­da 95 ülkeye ihracat yapıyo­ruz. Yatırımlarımızı da yurt içine bakarak değil yurt dı­şındaki açığa bakarak planlı­yoruz. Seramik sektöründeki %35’lik ihracat payımızı %60- 70’e çıkarmak istiyoruz. Hedef ülkelerde de ABD, İngiltere ve Kanada var. Oralardaki zin­cir marketler çok büyük alım­lar yapıyorlar. Dolayısıyla cid­di bir potansiyel söz konusu” ifadelerini kullandı.

Global pa­zarlarda ‘kalite’ odağının ‘fi­yat’a kaydığını anlatan Suna, “Tüm dünyada özellikle pan­demiden sonra sektörlerin di­namiklerinde değişiklikler ya­şandı. Seramik sektöründe ka­liteli ise müşteri para vermek istiyordu. Pandemide herkes çok iyi paralar kazandı. Sektör, tabir yerindeyse ‘oturup çay içerek’ satış yaptı. Kapasiteler yetmiyordu. Şimdi dönem tam tersine döndü ve daha çok ‘fi­yat-performans’ beklentisi öne çıktı” diye konuştu.

Banyo ürünlerinde de yapay zekâ dönemi

İklimlendirme ve tesisat sektörünün önemli fuarları arasında yer alan ISH 2025 Frankfurt Fuarı’nda konuşan Çiğdem Çakır Suna, Bien olarak, Ar-Ge süreçlerinde yapay zekâdan faydalanmaya başladıklarını ifade ederek, “Özellikle akıllı banyo ürünlerine odaklanıyor, hijyen ve su tasarrufu sağlayan yüksek teknolojili çözümler geliştiriyoruz. Ürünlerimizin, kullanıcı davranışlarını analiz ederek anlık ve uzun vadeli kararlar verebilmesini sağlayan yazılım destekli sistemler üzerinde çalışıyoruz.

Banyo ve vitrifiye trendlerinde, vintage esintili banyo tasarımları yeniden popülerleşiyor. Akıllı teknolojiler banyolarda daha fazla yer buluyor. Isıtmalı klozetler, otomatik kapaklar, entegre bide sistemleri ve kendi kendini temizleyen özellikler ön planda. Temassız musluklar ve yapay zekâ kontrollü sistemler modern ve hijyenik bir deneyim sunuyor. Su tasarruflu klozetler, düşük akışlı musluklar ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünler tercih ediliyor” dedi.

“Hijyen standartlarını yeniden tanımlıyoruz”

Bien, Frankfurt’ta düzenlenen dünyanın alanında en büyük fuarlarından biri olan ISH 2025 Frankfurt Fuarı’nda 3 yeni ürünün tanıtımını yaptı. Meksikalı fizik profesörü FernandezGuasti’nin matematiksel keşiflerinden ilham alan geometrisiyle tasarlanan Squircle Serisi banyo takımları, bir inovasyon ve hijyen ürünü olan MagicLight UV-C Teknolojili Klozet Kapakları ve Solid serisi Vortex Yıkma Sistemli Klozet, fuarın öne çıkan ürünleri oldu.

Bien Ar-Ge Müdürü Metin Murat Elbeyli, banyo deneyimini yeniden tanımlayan yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirme misyonlarını sürdürdüklerini belirterek, “ISH 2025, sürdürülebilirlik ve akıllı banyo teknolojileri alanındaki öncülüğümüzü küresel ölçekte sergilemek için önemli bir platform oldu.

MagicLight UV-C teknolojimiz, hijyen standartlarını en üst seviyeye taşıyarak banyo temizliğinde yeni bir çağ başlatırken, elektronik aktüatör panellerimiz kullanıcı deneyimini akıllı, sezgisel ve konforlu hale getiriyor. Sadece ürünlerimizde değil, tasarım aşamasından itibaren çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalıyoruz. Kullanıcı odaklı tasarım anlayışımızla ergonomiden temizlik kolaylığına kadar her detayda beklentilere yanıt veren, yaşam alanlarını daha fonksiyonel ve estetik hale getiren çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.