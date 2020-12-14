Bien’de üst düzey atama

Bien Seramik, Serkan Önem'in kasım ayından itibaren şirkette Genel Direktör olarak göreve başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Serkan Önem, vizyoner kişiliği ve finans deneyimi ile Bien’in geniş kapsamlı hedefleri için son derece doğru bir isim. Önem, pazarlama ve yeni iş geliştirme alanlarında aktif olarak sorumluluk üstlenecek." ifadelerine yer verildi.

1998-2002 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi’nde eğitim alan Serkan Önem, yüksek lisansını Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde İşletme alanında tamamladı. Çalışma hayatına finans sektöründe başlayan ve üst düzey görevlerde bulunan Önem, en son İş Bankası İştiraki’nde Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev almıştı.