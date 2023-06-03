BigChefs cirosunu 2,4 kat artırdı

BigChefs, 2023 yılı ilk çeyreği­ne dair finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2,4 kat ciro artı­şı göstererek ocak-mart dönemini 321 milyon TL’ye ulaşan gelir ile kapattı. BigChefs’in aynı dönem­deki net karı ise 24,1 milyon TL ol­du. Restoran yatırımlarını sürdü­ren BigChefs, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 3 farklı markasıyla Tür­kiye’nin 20 ilinde 93, yurt dışında ise 6 ülkede 8 olmak üzere toplam­da 101 restoran ile faaliyetlerine devam ediyor. Geleceğe odaklanan hareket stratejisi ile BigChefs, yal­nızca bugün değil; emin adımlarla her gün büyüme gösteriyor.

BigChefs CEO’su Altan Kosova, “Ülkemizdeki yemek hizmeti pa­zarı her yıl güçlü bir şekilde büyü­yor. Artık büyüme yolculuğumuz­da bize eşlik edecek yeni ortakları­mızla birlikte çok daha güçlüyüz” diye konuştu.