BigChefs cirosunu 2,4 kat artırdı
BigChefs, 2023 yılı ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2,4 kat ciro artışı göstererek ocak-mart dönemini 321 milyon TL’ye ulaşan gelir ile kapattı.
BigChefs, 2023 yılı ilk çeyreğine dair finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2,4 kat ciro artışı göstererek ocak-mart dönemini 321 milyon TL’ye ulaşan gelir ile kapattı. BigChefs’in aynı dönemdeki net karı ise 24,1 milyon TL oldu. Restoran yatırımlarını sürdüren BigChefs, 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla 3 farklı markasıyla Türkiye’nin 20 ilinde 93, yurt dışında ise 6 ülkede 8 olmak üzere toplamda 101 restoran ile faaliyetlerine devam ediyor. Geleceğe odaklanan hareket stratejisi ile BigChefs, yalnızca bugün değil; emin adımlarla her gün büyüme gösteriyor.
BigChefs CEO’su Altan Kosova, “Ülkemizdeki yemek hizmeti pazarı her yıl güçlü bir şekilde büyüyor. Artık büyüme yolculuğumuzda bize eşlik edecek yeni ortaklarımızla birlikte çok daha güçlüyüz” diye konuştu.