Bilen Otomotiv bu yıl bin 100 sıfır araç satmayı hedefliyor

03 Temmuz 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Satış ve satış sonrası hizmetlere paralel olarak operasyonel araç kiralama filosunu planlı bir şekilde 500 araca ulaştıran Bilen Otomotiv, aynı zamanda sigorta acenteleriyle müşterilerine satış sonrası desteği veriyor. Firma olarak yıl sonu hedeflerini özellikle haziran ayında olumlu şekilde revize ettiklerini kaydeden Bilen Otomotiv Genel Müdürü Ziya Çokgünlü, yeni normalde düşük faizli kredi desteğinin sağlanması, ithal araç yerine yerli araçlara getirilen teşvikler nedeniyle özellikle Fiat’ta avantajlı duruma geldiklerini belirtti.

Sıfır araç satışında 3 markayla yıl sonuna kadar satışta bin 100 aracın üzerine çıkmayı hedeflediklerini söyleyen Ziya Çokgünlü, araç kiralamada da 2020 içinde filolarına 400 2020 model araç eklemeyi öngördüklerini söyledi.

“İkinci el araç satışı gün geçtikçe ağırlık kazanıyor”

Toptan yedek parça ticaretiyle temsil ettikleri otomotiv markalarının ikinci el araç satışlarında da Türkiye’de bilinen bir şirket haline geldiklerini belirten Ziya Çokgünlü, “İkinci el araç konusunda tüm satış noktalarımızda sadece temsil ettiğimiz markaların değil tüm marka araçları bulundurmaya özen gösteriyoruz. Mevzuata uygun şekilde ‘yetki belgeli’ olarak yürüttüğümüz ikinci el araç satışı gün geçtikçe ağırlık kazanıyor. Ağırlıklı komşu ülkelere olmak üzere dönemin şartlarına göre sıfır araç ve yedek parça ihracatı da gerçekleştiriyoruz. İlimizin konumu gereği ihracat taleplerini sıklıkla alıyoruz. Stabil kur ve düşük faiz otomotiv yetkili satıcıları için her zaman istenen 2 ana unsur. İkinci el araçlar için sunulan yüzde 0.82 kredi de aynı doping etkisini kullanılmış araç pazarında gösterdi. Ertelenmiş satın alım talebiyle bu oran pazar hareketlendi” diye konuştu.

“Üretim esnekliğimiz sayesinde taleplere cevap verdik”

2019 yılında toplamda 1.2 milyon dolarlık bir yatırımla Adana Seyhan’da açtıkları Alfa Romeo ve Jeep plazalarının bölgede temsil ettikleri markaları için ciddi bir yatırım olduğunu kaydeden Ziya Çokgünlü, ilk etapta 15 kişilik yeni istihdam sağladıklarını ifade etti.

Yeni plaza yatırımlarıyla sıfır araç satışı, servis hizmeti ve ikinci el satışlarda bölgedeki marka değerlerini artırdıklarına dikkat çeken Çokgünlü, “Türkiye’de üretilen otomobil ve ticari araçlar için sağlanan düşük faizli kredi normalleşmeye başladığımız ikinci çeyrek için adeta bir doping etkisi yarattı. Yerli bir markayı temsil etmemizden kaynaklı beklentinin üzerinde bir talep oluştu. Fabrikamız oluşan bu talep sonrası üretim esnekliği sayesinde kapasitesini artırdı ve müşterilerimizin isteklerine cevap vermeye başladı” ifadesini kullandı.

“Yıl sonunda 2019 performansımızın üstünde rakamlar ortaya çıkacak”



Pandemi sürecinde online sistemlerle müşterilerinin yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Ziya Çokgünlü, “İsteyen müşterilerimizle videocall teknolojileri yardımıyla hizmet verdik. Servise gelemeyen müşterilerin araçlarını evinden alıp eve bıraktık. Temsil ettiğimiz marka sahibi müşterilerin araçlarında ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti sunduk. Personellerimizi de yakından takip edip evden çalışmaya yönelik esnek çalışma planları uyguladık. Pazardaki diğer markaların performansına kıyasla iyi durumdayız. Bu adetlerin ciromuza yansıması da benzer oranlarda gerçekleşti. Yılsonunda 2019 performansımızın üstünde rakamlar ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz” açıklamasını yaptı.