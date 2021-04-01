Bilen Patent, 300’e yakın Ar-Ge ve tasarım merkezi kurdu

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’de en çok patent başvurusu yapan ilk üç firma arasında yer aldıklarını belirten Bilen Patent Univation Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kocakuşak, bugüne kadar 300’e yakın Ar-Ge ve tasarım merkezi kurduklarını söyledi. Bilen Patent’in 2004 yılında faaliyete başladığını hatırlatan Kocakuşak, yurt içi ve yurt dışında; marka, patent, endüstriyel tasarım, alan adı ve telif haklarına ilişkin araştırmadan tescile, rakip-teknoloji takibinden, mahkeme nezdinde temsile kadar, çok geniş bir alanda hizmet verdiklerini kaydetti. Büyük markalara Turquality ve marka destek programlarında danışmanlık da sunduklarını anlatan Ömer Kocakuşak, bu sayede birçok firmanın yurt içi-yurt dışı marka-patent, Ar-Ge, ihracat ve tanıtım harcamalarını devletten hibe olarak geri almasını sağladıklarını kaydetti. Kocakuşak, “Akademisyenlerle birlikte Bursa, İstanbul ve Konya ofislerimizde 70 kişilik bir ekibimiz var. Bilen Patent Univation, Türkiye'de ilk olarak yaptığı inovasyonla; sektörde sınai mülkiyet hakları danışmanlığı, devlet teşvikleri danışmanlığı ve inovasyon danışmanlığını bir potada eriterek müşterisine sunmayı başarmıştır. Firmalara koçluk da dahil olmak üzere entegre bir hizmet sunuyoruz. Ar-Ge merkezi kurduğumuz bir firmadaki personelin kendisinin farkına varması, onun da bir patent ve proje üretebilmesi, inovatif bir fikir bulabilmesi için koçluk hizmeti alması gerekiyor. Oluşturulan marka hikayesinde akademisyenlerimiz markalaşma stratejileriyle ilgili eğitimler veriyor. Bu da bizi sektörde ayrıştırıyor” dedi.

“Ar-Ge’de artış, yerlilik oranını da arttırdı”

Aynı zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Tasarım ve İnovasyon Konseyi Başkanı da olan Ömer Kocakuşak, Türkiye'de son yıllarda yapılan Ar-Ge çalışmaları sayesinde başta savunma sanayi olmak üzere kimya, tekstil, otomotiv ve mobilya gibi sektörlerde yerlileşme oranının yükseldiğini vurguladı. Türkiye’de bin 700 civarında Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunduğunu dile getiren Kocakuşak, “Bursa da ikinci sırada yer alıyor. Türkiye geçen yıl patent başvurusu sıralamasında dünyada ilk 10’a girdi. Artık firmalar çok fazla patent ve Ar-Ge konuşmaya başladı. Bunun sonucunda tesciller gelmeye başladı. Türkiye’de artık incelemesiz patent sistemi yok. Bu büyük kazanım. Ülkemizdeki firmaların özgüvenleri yüksek olarak inovatif dokunuşlar yapmaları ve bunları da pazara sunmayı bilmeleri gerekmektedir” diye konuştu. Kocakuşak, Türkiye'de Ar-Ge sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ihraç edilmek suretiyle geniş bir kullanım alanı bulmaya başladığına değindi. Türk milletinin pratik çözümler üretebilen yapısını avantaja dönüştürerek fikirlerini gelir getirici patentlere dönüştürebileceğine işaret eden Ömer Kocakuşak, gelir getiren patentlerin birçoğunun ‘basit’ denilebilecek ürünlerden oluştuğunu ifade etti.