biletall.com CEO’su Yaşar Çelik: İşçi çıkarmayacağız bazı ekipleri büyüteceğiz

07 Nisan 2020

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan Kororavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'yi de etkilemesinin ardından hükümetin aldığı tedbirlere ek olarak iş insanlarından da ‘işçi çıkarmayacağız’ taahhüdüyle destekler gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda online seyahat bileti sektöründe 2006 yılından beri hizmet veren biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, “4 haftadır evden çalışıyoruz. Bu süre zarfında kimseyi işten çıkarmayacağız, hatta bazı ekiplerimizi büyütmeye devam ediyoruz. Ayrıca evlerde olduğumuz bu dönemde gıda giderleri de arttığı için çalışanlarımızın maaşlarına ek, destek ve prim ödemeleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Birlik beraberlik içinde olmanın tam zamanı olduğunu vurgulayan Çelik, "Ailemiz olarak gördüğümüz tüm çalışanlarımızı, koronavirüs nedeniyle işinden çıkarmayacağız. Virüsten en çok etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. İşlerimizin sıfırın altına indiği bu dönemde 4 haftadır evden çalışıyoruz. Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık. Bu dönemde gıda tüketimleri arttığı için maaşlara ek destek ödemeleri yaptık ve prim ödemelerini de aralıksız yapıyoruz. Bu dönemin haziran ayına kadar sürmesini bekliyoruz ve süreç sonuna kadar hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadığımız gibi bazı ekiplerimizi büyütmeye devam ediyoruz." dedi.