BiletBank'a Alman ortak

31 Ocak 2020

Kerim ÜLKER

Turizm sektöründe otel ve tesislerin satışı kadar seyahat firmaları da yabancıların ilgi alanına girmiş durumda. Alman FlixBus’ın Kamil Koç’a ortak olmasıyla birlikte sadece filosunda yüzlerce araç barındıran şirketler değil, bilet satış uygulamaları da uluslararası sermayenin radarına girmiş durunda. Earlybird Venture Capital’in Obilet.com’a, Dubaili Abraaj’ın da Biletall.com’a ortak olması ve yatırım yapmasının ardından bu kez sektörün ek köklü firmalarından BiletBank’ta yabancı ortak aldı. Alman şirket Aerticket International, BiletBank’ın sahibi olan Akdeniz-Pe-Tur Turizm firmasına ortak oldu.



Sektörün en önemli firmalarından



1982’de Mustafa Oğuz Akdeniz tarafından kurulan Akdeniz Pe-Tur seyahat acentesi 1991 yılında IATA üyesi oldu. 2008 yılında ise Akdeniz Pe-Tur, online platform BiletBank markasını kurdu. Yüzde 100 Türk sermayesi ve Türk yazılım mühendisleri tarafından yaratılmış olan BiletBank, 150’den fazla çalışana sahip. Firma son olarak 2015’te yine bir turizm şirketi olan turna.com’u faaliyete geçirdi.



1988 yılında kurulan Aerticket ise Almanya’nın yanı sıra Avrupa’daki en büyük bağımsız uçak bileti satışı yapan şirketi olarak biliniyor. Aerticket, Almanya'da yaklaşık 8.000 bağımsız seyahat acentesiyle çalışıyor. Alman şirket, hisse alımını ise Aerticket International Conso Holding GmBH adlı firması aracılığıyla yaptı.