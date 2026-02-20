Bilet.com’dan çifte başarı: Türkiye’nin teknoloji ve ihracat devleri arasında!

Türkiye’nin lider seyahat ve etkinlik platformlarından Bilet.com, 2025 Aralık ayına iki büyük ödülle damga vurdu. Şirket, sürdürülebilir büyüme performansıyla Deloitte Teknoloji Fast 50 listesinde yer alırken, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen Tech Export Türkiye Summit 2025 kapsamında yazılım ve bilişim hizmetleri kategorisinde Türkiye’nin ihracat hacmini en çok artıran ikinci firması seçildi.

İhracat odaklı büyüme

Bilet.com, 2023 ve 2024 yıllarındaki başarısını yineleyerek, 2025 yılında da Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine girmeyi başardı. Bu ödülle birlikte Bilet.com, Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasındaki yerini üst üste üçüncü kez sağlamlaştırırken, teknolojik altyapısına yaptığı yatırımların karşılığını istikrarlı bir büyüme grafiğiyle aldığını kanıtladı.

İhracatta Türkiye ikinciliği: Global açılımın meyveleri

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından gerçekleştirilen Tech Export Türkiye Summit 2025’te Bilet.com, yazılım ve bilişim hizmetleri sektöründe "İhracat Hacmini En Çok Artıran Firmalar" arasında Türkiye ikinciliği ödülüne layık görüldü. Şirketin özellikle uçak bileti, etkinlik bileti ve feribot bileti segmentlerindeki yurt dışı odaklı stratejileri, bu tarihi başarının anahtarı oldu.

"Teknolojimizi dünyaya ihraç ediyoruz”

Ödüllere ilişkin açıklamalarda bulunan Bilet.com Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akif Enes Kütük, şirketin gelecek vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Bilet.com olarak sadece bir biletleme platformu değil, bir teknoloji şirketi olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Deloitte Fast 50 listesinde üst üste üçüncü kez yer almak, büyümemizin tesadüf değil, stratejik bir emeğin ürünü olduğunu gösteriyor. Ancak bizi asıl gururlandıran, bu büyümemizi sınırlarımızın ötesine taşıyabilmiş olmamızdır.

Bugün feribot biletinden etkinlik biletine kadar geniş bir yelpazede geliştirdiğimiz çözümleri dünya pazarına sunuyoruz. HİB tarafından verilen ihracat ödülü, global pazardaki iddiamızın somut bir belgesidir. İhracat odaklı stratejilerimizle, yerli yazılım gücümüzü küresel ölçekte daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam edeceğiz.”

Bilet.com hakkında

Bilet.com; uçak bileti, otobüs bileti, feribot bileti, araç kiralama ve etkinlik bileti gibi pek çok kategoride kullanıcılarına hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu bir deneyim sunan bir teknoloji platformudur. Gelişmiş veri analitiği ve yapay zeka destekli altyapısıyla seyahat ve eğlence sektöründe dijital dönüşüme öncülük eden Bilet.com, global pazardaki varlığını her geçen gün artırarak Türkiye'nin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı sürdürmektedir.