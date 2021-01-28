Bilgera Yazılım, bulut tabanlı "Repzone" ile satışta verimliliği artırıyor

Dünyada öncü yazılım şirketleri arasında yer alma hedefiyle 2007’de kurulan Bilgera Yazılım, dört yıl önce New York’ta kurduğu ofisiyle yoluna devam ediyor. Firmanın yapay zeka teknolojisi kullanarak geliştirdiği bulut tabanlı “Repzone” platformu, saha satış otomasyonu ve veri toplamanın yanı sıra pazar ihtiyaçlarına paralel "B2B", çoklu kanal, global satışlar gibi ek özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

P&G ve ABD'de startup şirketlerinde edindiği tecrübenin ardından Bilgera Yazılım’ı 2007'de kurduğunu söyleyen Umut Sevin, "Kendi alanımızda en iyisi olmayı hedefliyoruz. Procter & Gamble’da iki sene çalıştıktan sonra 2000’li yılların başındaki internet furyasını takip ederek ABD merkezli bir startup’da çalışmaya başladım. 2003’te kendi şirketimi kurmak amacıyla buradan ayrıldım. Escort Teknoloji’nin yatırımıyla başlatılan çalışmalar sonucunda 2007’de şirketimiz kuruldu. Kendi odak alanımız olan mobilite, çoklu kanal satış ve iş zekâsı alanlarında öncü olma hedefimiz var. Değişen dünyanın gerekliliklerine uygun olarak, farklı ihtiyaçlar için geliştirilen diğer platformlarla entegre bir ekosistem kurmayı amaçlıyoruz. Her işi en iyi yapanla entegre olup, ekosistem üzerinden müşterilerimize ulaşmak istiyoruz.” dedi.

“İTÜ Innogate sonrası ABD'ye açıldık"

Tüm yapılarını 2015 itibariyla bulut tabanlı bir platforma taşımaya başladıklarını anlatan Umut Sevin, "Böylece “Repzone” ortaya çıktı. 2016 sonrasında İTÜ Innogate Programı kapsamında seçilen 8 firma arasına girerek ABD'de üç hafta boyunca müşteri ve yatırımcılarla görüşme sansını yakaladık. Hemen sonrasında da New York’ta ofisimizi açarak Amerika pazarına ürünümüzü sunmak için faaliyetlerimize başladık. Şu anda da tüm dünyada bu platformu sunuyoruz. Bu yıl yüzde 390’lık bir büyüme yakaladık. Bu büyümeyi daha da yukarı taşımak için, yurt dışı pazarlarda büyüme stratejimize paralel Türk ve yabancı yatırımcılarla görüşmelere başladık." şeklinde konuştu.

“Repzone ile süreçleri sosyal medya gibi takip etmek mümkün"

Repzone’nun ilk etapta saha satış otomasyon ve veri toplama platfromu olarak hizmete sunulduğunu anlatan Umut Sevin, ancak bugün bunun çok ötesine geçtiklerini aktardı. Repzone'u ilk olarak saha satış otomasyon ve veri toplama platformu olarak sunduklarını belirten Sevin, "Saha satış ekibi olan firmaların, müşteri ziyaretleri, sipariş toplama, anket uygulama gibi tüm saha süreçlerini; harita destekli, sosyal medya akışlarına benzer bir yapıda anlık takibine olanak sağladık. Amerika’da şirket kurulumu sonrası oradaki pazar ihtiyaçlarına paralel platformda da B2B, çoklu kanal satış, global satış verisi toplama gibi birçok ek özellik eklendi.” diye konuştu.

“Saha operasyonu olan tüm firmalara değer katıyoruz"

Platformda "Mobil CRM", "Mağaza İçi Etkinlik" ve "Global POS (satış)" verisi toplama yapılabildiğine dikkat çeken Sevin, firmalara sundukları destekler ilgili şunları söyledi: “Saha operasyonu olan tüm firmalara değer katıyoruz. Şu anda çoklu kanal B2B ticaret platformu olarak sunulan platformda Mobil CRM, Mağaza İçi Etkinlik, Saha Satış Otomasyon, B2B, Global POS (satış) verisi toplama yapılabiliyor. Saha veri toplama, denetim ekipleri dinamik olarak tasarlanabilen formlar üzerinde resim, video, imza destekli olarak veri giriş imkanları da sağlanıyor. Saha satış ekipleri tüm saha satış surecini uçtan uca platform üzerinden yürüyor. Müşteriler siparişlerini B2B platformumuz üzerinden girebiliyor. Bölgesel distribütör ve büyük perakende noktalarının satış verileri sisteme aktarılıyor.” Bu hizmetlerin, müşterisi olan firmalara en iyi pratikleri gösterdiğini belirten Umut Sevin, hizmetlerin aynı zamanda firmaların satış süreçlerinde iyileştirme yapmalarına olanak sağladığını aktardı.

Platformlarının tüm satış sürecinin uçtan uca yönetilmesini sağladığını söyleyen Sevin, "Amacımız satış nerede gerçekleşirse gerçekleşsin Repzone üzerinde takibin sağlanması. Tekil bir platformda tüm yapıyı sunarken en iyi pratikleri de uyguluyoruz. Satış süreçlerini dijitalleştirmek isteyen firmalara en iyi pratiklerle destekli yapıyı daha ilk gün itibariyle veriyoruz. Böylece firmaların en iyi pratikleri görerek, kendi satış süreçlerinde de iyileştirme yapmalarına olanak sağlıyoruz.” dedi.

“Yapa zeka verimliliğimizi artırıyor"

Gelişen yapay zekâ teknolojisi sayesinde hizmetlerinde verimliliğin arttığına dikkat çeken Umut Sevin, şunları söyledi: “Çok büyük veri üzerinde iş zekâsı platformları ile raporlar sunuyoruz. Gerçekleşmeleri yansıtan bu raporlar ile müşterilerimiz hızlı analiz ve aksiyon alabiliyorlar. Ürün, müşteri, temsilci bazında geçmişe dönük kaliteli veriye sahip olmamız, bu noktada yapay zekâ ile nokta bazlı sipariş önerisi oluşturmamıza olanak sağlıyor. Bir noktanın geçmiş satısına bakarak o noktaya sipariş önermek sahada verimliliği belli bir mertebede artırıyor. Burada noktanın özelliklerine göre, benzeşen diğer noktaların satışlarını da dikkate alarak sipariş önerisinde bulunmak ise daha da geniş bir perspektif sunabiliyor. Biz bu noktada partner şirketimizle beraber ikinci alanda yapay zekâ ile öneriler sunabiliyoruz. Örneğin Levent’te bir marketi ziyaret eden satış temsilcisine, Levent’teki diğer market satışlarına ve Türkiye’deki tüm marketlerin genel olarak sattığı ürünlere göre sipariş önerisinde bulunabiliyoruz. Bu sayede o markette hiç satılmamış potansiyel bir urunun satısını tetikleyebiliyoruz.”