Bilgili, ABD’de hız kesmiyor şimdi de rezidans yapacak
Bilgili Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, dünyaca ünlü Beverly Hills’deki 9.200 Wilshire Bulvarı’nda, 54 rezidanstan oluşan bir projeyi hayata geçirme kararı aldı.
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