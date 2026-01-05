Bilgili Holding’den Serdar Bilgili açıklaması: Gözaltı iddiaları asılsız

Bilgili Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili’nin ABD dönüşünde havalimanında gözaltına alındığı yönünde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bilgili Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde paylaşılan söz konusu haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu iddiaların hiçbir somut bilgiye dayanmadığı, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşıdığı ve gerçekle hiçbir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

Bilgili Holding açıklamasında, gündem fırsatçılığı olarak nitelendirilen bu paylaşımları yapan kişi ve kuruluşlar hakkında yasal çerçevede gerekli adımların atılacağı da kaydedildi.