Bilgili Holding’den üst düzey atamalar

09 Temmuz 2020

Şirketin üst yönetiminde yapılan son değişikliklere göre, Sinan Temo CEO, Bora Ercantürk COO (Chief Operating Officer) ve BLG Capital’e Giray Boran Managing Director olarak atandı.

Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo

Bilgili Holding’e CEO olarak atanan Sinan Temo, lisans eğitimini Amerika’da California eyaletinin Los Angeles şehrinde bulunan University of Southern California’da endüstri ve sistem mühendisliği üzerine tamamladıktan sonra eğitimine New York şehrinde bulunan Columbia Üniversitesi’nde gayrimenkul geliştirme alanında yüksek lisans yaparak devam etti.

Profesyonel kariyerine, Thor Equities LLC’nin gayrimenkul geliştirme bölümünde analist olarak başlayan Temo, 2013 yılında BLG Capital’de yatırımlardan sorumlu yönetici olarak görev aldı. Ardından Şubat 2016 itibariyle BLG’de yatırımlardan sorumlu direktör görevini üstlendi.

BLG Capital’in gayrimenkul fonunun kuruluş ve yatırım süreçlerinde aktif olarak rol alan Sinan Temo, Ritz Carlton Residences, Galataport ve Amanruya projelerinin satın alma, yapılandırma ve geliştirme süreçlerinde görev almıştır.

Bilgili Holding COO’su Bora Ercantürk

Bilgili Holding’e COO olarak atanan Bora Ercantürk, Florida’nin Boca Raton şehrinde bulunan Lynn Üniversitesi’nde uluslararası işletme üzerine lisans eğitimini tamamladı.

Kariyerine İstanbul’a dönüp kurucu ortağı olduğu SBO Yatçılık’ta proje geliştirmeden sorumlu olarak başladı. 2013 yılının Kasım ayında Bilgili Holding bünyesinde inşaat departmanında çalışmaya başlayan Bora Ercantürk, proje geliştirme analisti olarak Soho House İstanbul’un proje geliştirme ve ön açılış süreçlerinde görev aldı. Bilgili Holding dışındaki görevlerine 2015 yılında kurucu ortağı olduğu ve projesini geliştirdiği Bodrum’da bulunan Bella Sombra Oteli ekledi.

Bilgili Holding’in Turizm Otelcilik departmanı direktörü olarak görev yapan Bora Ercantürk grubun bünyesinde bulunan W Istanbul, Soho House Istanbul, Amanruya ve BH Airport Otellerinin varlık yönetimini yürütmektedir.

BLG Capital Managing Director’ü Giray Boran

BLG Capital’e Managing Director olarak atanan Giray Boran, lisans eğitimini İstanbul’da Sabancı Üniversitesi’nde mekatronik mühendisliği üzerine tamamladı. Daha sonra eğitimine Fransa'da bulunan Grenoble Ecole de Management'da işletme alanında yüksek lisans yaparak devam etti.

Kariyerine eğitim hayatının son döneminde The Coca-Cola Company Eurasia and Africa Group'da analist olarak çalışarak başladı. 2009-2011 yılları arası UniCredit Group'da yatırım bankacısı olarak görev alan Boran, aynı zamanda Doğu-Orta Avrupa ve Türkiye bölgelerindeki teknoloji, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki müşterilerinin birleşme ve satın alma işlemlerinde çalıştı. Daha sonrasında, MediaMed adlı şirketin kurucu ortağı olarak şirketi İngiltere merkezli bir şirkete sattı.

2012 yılında BLG Capital yatırım yönetimi ekibine kıdemli yatırım yöneticisi olarak katılan Giray Boran, Şubat 2016 itibariyle BLG’de yatırımlardan sorumlu direktör görevini üstlenmiştir.

Giray Boran aynı zamanda Sabancı Üniversitesinde Private Equity üzerine ders vermektedir.