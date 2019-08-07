Bilgili, Miami’de 2 otel daha aldı

07 Ağustos 2019

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz yıl Doğuş Grubu’nun ABD’nin Miami’deki otelini satın alan Beşiktaş’ın eski yöneticisi ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, portföyüne 2 oteli daha ekledi. Bilgili, Doğuş’un otelinin hemen yanında bulunan Richmond Hotel ile South Seas otelini iş ortaklarıyla satın aldı. Bilgili, ABD’li emlak kralı Michael Shvo ve Alman bankacılık devi Deutsche Finance America ile birlikte Richmond Hotel’i 87.9, South Seas otelini ise 52 milyon dolara bünyesine kattı. Bilgili ve ortakları Doğuş’un otelini 103 milyon dolara alırken, iki otel için de 140 milyon dolar ödemiş oldu. Yani bir anlamda 3 otel için Bilgili ve ortakları 243 milyon dolar ödedi.

Bilgili ve yabancı ortakları satın alma için de Kalifornia merkezli Acore Capital ile anlaştı. Ortaklar, Acore Capital ile 3 operasyonu 100 milyon dolarlık bir satın alma kredisi ile finanse etti. Miami Beach City Komisyonu, 3 otelin yer aldığı 115 bin metrekarelik araziye yeni bir emsal yükseklik kararı verecek.

En pahalı satış oldu

Miami’de 1775 Collins Avenue’deki 83 odalı Raleigh, Miami-Dade County’de oda başına en pahalı otel satışlarından biri olan yaklaşık 1.24 milyon dolara satıldı. Raleigh, Eylül 2017'de yaşanan Irma Kasırgası sonrasında kapanmıştı.

Richmond, dört katlı, yaklaşık 52 bin metrekarelik bir binada 92 odasıyla hizmet veriyordu. 1941 yılında inşa edilmiş yapı, 32 bin 670 metrekarelik bir alanda yer alıyor. South Seas oteli ise 4 katlı. Bina 50 bin 386 metrekarelik bir alana kurulu.