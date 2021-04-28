Bilimp, virüsü şirketlerden uzak tutmak için çalışıyor

Esra ÖZARFAT



BURSA - Şirketlerin ve kurumların dijital dönüşüm süreçlerini destekleyen inovatif ürünler geliştirmeye odaklandıklarını belirten Teracity Yazılım Teknolojileri Genel Müdürü Osman Akın, bu kapsamda geliştirdikleri bütünleşik araçlar yazılımı Bilimp’in pandemi ile mücadelede etkin rol oynayacak özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Akın, Teracity Yazılım Teknolojileri’nin yerli teknolojilerle geliştirilen bütünleşik araçlar yazılımı Bilimp’in, pandemi sürecinde firmalara büyük fayda sağlayacak yeni bir uygulama hayata geçirdiğini dile getirerek, “Geliştirdiğimiz yazılım, günlük işlerine gelen kişileri, otomatik olarak sorguluyor. HES sorgulama sayesinde, şirketler ve kamu kurumlarında riskli çalışanlar ve ziyaretçiler kolaylıkla tespit edilerek pandeminin yayılması önlenebilir. Riski olan varsa işe gelmeyecek ve korona virüs yayılımına engel olunabilecek. Bu uygulama, salgının yayılmasını ciddi anlamda engelleyebilir” diye konuştu. Sağlık Bakanlığı HES Sorgulama Servisleri ile entegrasyon sağladıkları bu yazılım ile çalışanların HES kodlarının otomatik olarak sorgulandığını, sorgulama sonuçlarının hem çalışanın kendisine hem de yöneticilere Bilimp’in bildirim merkezi ile doğrudan iletildiğini ifade eden Akın, bu şekilde korona virüse karşı mücadelede büyük bir avantaj elde edileceğini kaydetti. Osman Akın, kamu ve özel sektörde 50’den fazla çalışanı olan yerlerde çalışanlar için de HES kodu sorgulamasının zorunlu olması gerektiğini dile getirdi.

100’den fazla ürün geliştirdi

1986 yılında kurulan Teracity’nin 2015 yılından bu yana Ar-Ge merkezi olarak faaliyet gösterdiğine işaret eden Akın, E-Türkiye dönüşümü için Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS) alanında yazılımlar üreterek, yenilikçi bilişim projeleri geliştirdiklerine değindi. Osman Akın, “Geleceğin kentleri için yaşamı kolaylaştıran teknolojileri ve yenilikçi çözümleri, büyük bir titizlikte üretirken, geliştirdiğimiz teknolojilerde çıtayı her gün biraz daha yukarı koyma hedefiyle ilerliyoruz. Teracity olarak, bugün itibariyle 5 binin üzerinde kullanıcıya yenilikçi çözümler sunarken, tamamen Türk mühendislerden oluşan ekibimizle bugüne kadar 100’den fazla ürün geliştirdik. Türkiye’de belediyelerde ilk hizmet masası otomasyonu, kredi kartından ilk e-tahsilat sistemi, ilk web tabanlı belediye yönetim bilgi sistemi yazılımı, ilk e-doğrudan temin, ilk İngilizce e-belediye uygulamasını hayata geçirdik. Bu anlamda geliştirdiğimiz yeni nesil teknolojiye sahip ürünlerle, bilişim sektöründe lider ve dünyadaki en önemli oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.