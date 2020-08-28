Bilişim 500'de 'İş Uygulamaları'nın lideri Micro Focus oldu

28 Ağustos 2020

Küresel ölçekte 50 ülkede 18 bin çalışanı bulunan, 40 binden fazla müşteriye hizmet sunan kurumsal yazılım şirketi Micro Focus, bu yıl 21’inci kez açıklanan 'Bilişim 500'de ‘İş Uygulamaları’ yazılımı kategorisinde lider oldu. Bu yıl yedi basamak birden yükselen Micro Focus, Bilişim 500'de 86’ncı sırada yer aldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Micro Focus, 2019’da ulaştığı 109,4 milyon TL ciroyla çokuluslu şirketler arasında en büyük 17’nci büyük bilişim şirketi oldu. Çokuluslu bilişim şirketleri arasında yapılan birçok sıralamada ilk 10 içinde yer alan Micro Focus, Türkiye’deki en büyük 6’ncı yazılım şirketi, en büyük 8’inci hizmet şirketi, 19’uncu danışmanlık şirketi, en büyük 5’inci kurulum bakım destek hizmeti şirketi, veri güvenliği yazılımında 4’üncü, yapay zeka yazılımında 7’nci, veri ambarı ve iş zekası yazılımında ise 5’inci büyük çok uluslu şirket olarak listede yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Micro Focus Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Deniz Kırca, şirketlerin mevcut BT altyapılarını dijital altyapılarla birlikte kullanmaya olanak tanıyan projeleriyle Micro Focus, portföyünde yer alan DevOps, IT operasyonları, bulut, güvenlik, bilgi yönetimi ve açık kaynak çözümleriyle dijital dönüşümün Türkiye’deki lider yürütücüsü konumunda olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin en büyük şirketlerinin dijital dönüşüm süreçlerine destek olduklarını söyleyen Kırca, "Türk şirketleri büyük bir hızla ve özenle dijital dönüşümleri gerçekleştirmeye odaklandı. Yazılım ve hizmette pek çok kategoride Bilişim 500 sıralamalarında olmaktan dolayı mutluyuz. Ekibimle gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.