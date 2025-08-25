Bilişim Zirvesi, güvenlik odağıyla 4 Eylül’de İstanbul’da

Bilişim Zirvesi çatısı altında bilişim sektörünün en önemli aktörlerini ‘yapay zekâ’, ‘güvenlik’ ve ‘cloud’ teması ile 3 ayrı zirvede bir araya getirmeyi amaçlayan üçlemenin ilk ayağını 18 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştiren Bilişim Zirvesi, sadece güvenlik ayağına odaklanan ikinci teması "Bilişim Zirvesi - Güvenlik - The Second Of A Trilogy"i gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Tüm boyutlarıyla güvenlik teması

4 Eylül 2025 tarihinde, Levent Grand Wyndham Otel'de yapılacak etkinlik kapsamında "Yapay Zeka ve Siber Güvenlik, Nesnelerin İnterneti ve Güvenlik, Veri Koruma ve Mahremiyet, Siber Tehdit İstihbaratı, Bulut Güvenliği, İnsan ve Makine İş birliği, Kritik Altyapılar, Cebimizdeki Tehditler, Güvenlikte Yasal Zorunluluklar" başlıklarından oluşan çarpıcı içerikler, kurumların güvenlik ile ilgili 200 farklı yöneticisinden oluşacak katılımcılara sunulacak.