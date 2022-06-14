BİM, altıncı GES kurulumunu tamamladı

BİM, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında güneş enerjisi santrali (GES) kurulumlarına devam ediyor.

Şirket, altıncı GES kurulumunu Samandıra deposunda tamamladı. 1,7 MW kurulu güce sahip GES ile Samandıra deponun enerji tüketiminin yüzde 100’ü güneşten karşılanacak.

745 hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapacak GES ile karbon salımında bin 346 ton azalma sağlanacak. Bu, 16 bin 500 ağaç kazanımına denk geliyor.

Karbon salımında yıllık 8 bin 30 ton azalma

2020’de Batman, 2021’de İstanbul Arnavutköy, Iğdır ve bu sene de Denizli, Konya ve Samandıra’daki depolarına güneş enerjisi sistemi kuran BİM, söz konusu altı depoda enerji tüketiminin yüzde 100’ünü güneşten sağlıyor.

Batman, Arnavutköy, Iğdır, Denizli, Konya ve Samandıra depolarında toplam gücü 9 MW olan GES’ler 5 binden fazla hanenin yıllık enerji tüketimine denk üretim yapıyor. Karbon salımında toplamda yıllık 8 bin 30 ton azalma olurken, 120 binin üzerinde ağaç kazanımı sağlanmış oluyor.