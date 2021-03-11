BİM CFO'su Dortluoğlu: Yabancı sermaye kısıtlı geliyorsa durup düşünmeliyiz

BİM CFO'su Haluk Dortluoğlu, yabancı yatırımcının borsadan çıkışının BİM’i de etkilendiğini ve şirket hissedarlarının ellerindeki hisse değerinin yüzde 5'i kadar temettü alacaklarını açıkladı.

BİM İcra Kurulu Üyesi ve CFO'su Haluk Dortluoğlu, şirketin geçen yıl pandemi dönemindeki performansı ve şirket hisseleri hakkında Bloomberg HT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı yatırımcının tercihlerine ilişkin Dortluoğlu, "Sermayenin bol olduğu bir ortamda Türkiye'ye yabancı sermaye bu kadar kısıtlı geliyorsa durup düşünmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Perakendede serbest piyasanın işlemesine izin verilmesi gerekliliğinin altını çizen Dortluoğlu, perakende sınırlamalarının Türk insanının refahına zarar vereceğini söyledi.

Haluk Dortluoğlu, şirketin salgın döneminde kesintisiz hizmet vermesinin finansalları olumlu etkilediğini, trafikte yüzde 9'luk düşüşe karşılık, yüzde 42'lik sepet büyümesi yaşandığını söyledi.

BİM dördüncü çeyrekte 825 milyon lira ile beklentilerin üzerinde kâr açıklamıştı.