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BİM Doğuş Grubu'na yönelik iddiaları yalanladı

BİM'in televizyon kanallarını satın almaya yönelik Doğuş Grubu ile herhangi bir görüşmesi olmadığı ifade edildi.

BİM Doğuş Grubu'na yönelik iddiaları yalanladı
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BİM bazı televizyon kanallarını satın almaya yönelik Doğuş Grubu ile herhangi bir görüşmesi olmadığını duyurdu.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, bazı haber mecralarında konuya ilişkin yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Halen Doğuş Grubu'na ait bulunan Star, NTV ve Kral TV kanallarının BİM'e satılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Açıklamada, BİM'in medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı olmadığı ve anılan televizyon kanalları için Doğuş Grubu ile herhangi bir görüşme yapılmadığı ifade edildi.

Kaynak: Reuters

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