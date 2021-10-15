Bim, domates şirketi satın aldı

Bim, topraksız tarım usulü ile domates üretimi yapan Bircan Fide paylarının tamamını 51,3 milyon liraya satın aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Bircan Fide") paylarının tamamı 51,3 milyon TL bedelle satın alındığı belirtildi.

700 dönüm arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı sera alanı bulunan Bircan Fide paylarının kapanış işlemlerinin dün itibarıyla tamamlandığı kaydedildi.