BİM, Fas'ta yüzde 35 ortak alıyor

BİM, Fas’taki iştiraki BIM Fas hisselerinin yüzde 35’inin satışı için Helios Investment Partners LLP'nin fonlarını yönettiği Blue Investment Holding ile hisse alım satım sözleşmesi imzaladı.



BİM’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada “Afrika Bölgesinde lider özel sermaye fonlarından biri olan Helios Investment Partners LLP'nin fonlarını yönettiği Blue Investment Holding (özel amaçlı şirket) ile BIM Stores SARLAU (BIM Fas) hisselerinin yüzde 35'inin satışına ilişkin hisse alım-satım sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.



Açıklamada batış işleminin, Fas Krallığı rekabet otoritesi onayı da dahil olmak üzere belirli koşulların yerine getirilmesinin ardından tamamlanması beklendiği belirtilerek satış ile Şirketin Fas Krallığı'ndaki mevcut büyüme trendinin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve bölgede uzmanlaşmış yatırımcılar ile yerelleşmeye katkı sağlanması amaçlandığı vurgulandı.



Satış işleminin tamamlanmasının ardından BİM’in BIM Fas’taki payı yüzde 65’e inecek. Yüzde 35’lik hisseler için 86 milyon 388 bin Fas Dirhemi ödenecek. Ödemenin peşin olacağı KAP’taki açıklamada yer aldı. KAP’taki bilgilere göre BIM Fas’ın sermayesi 246 milyon 824 bin Fas Dirhemi.

BİM'in, Mayıs 2008 tarihinde kurulan ve ana ortaklık şirketinin yüzde 100 iştirak ettiği Bim Stores SARL Bölge Müdürlüğü ve 516 mağaza ile faaliyetlerini sürdürüyor.