BİM, FİLE Market’i ayrı şirket olarak tescilledi

BİM, gıda perakendeciliği alanında faaliyet gösteren FİLE Market’in bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermesi için gerekli süreçleri tamamladı. Şirketin, "FİLE Market Mağazacılık Anonim Şirketi" adıyla İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından resmen tescillendiği duyuruldu.

FİLE Market resmen ayrı bir şirket oldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 12 Mart 2025’te alınan karar doğrultusunda, BİM’in tek pay sahibi olduğu 250 bin TL sermayeli yeni şirketin kuruluş işlemleri tamamlandı.

BİM, daha önce FİLE Market’in operasyonlarını ayrı bir organizasyon yapısıyla yürüttüğünü ancak şirketleşme sürecinin devam ettiğini açıklamıştı. Şirketleşmenin tamamlanmasıyla birlikte FİLE Market’in yönetim ve operasyon süreçleri daha bağımsız bir yapıya kavuşacak.

BİM, 2 Milyar TL’lik pay geri alımı yapacak

BİM, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 19 Mart 2025 tarihli ilke kararı kapsamında, Borsa İstanbul’dan 4 milyon adet pay geri alımı yapacağını duyurdu.

Şirket, geri alım için 2 milyar TL’lik fon ayırdığını ve bu miktarın şirketin iç kaynaklarından karşılanacağını belirtti.