BİM, RK cezasının iptali için üst mahkemeye başvuracak

Rekabet Kurulu, Ekim 2021'de BİM, Carrefoursa, Migros, Şok Marketler ve Yeni Mağazacılık'tan oluşan beş zincir markete toplam yaklaşık 2.7 milyar lira idari para cezası vermiş; buu kapsamda BİM'e verilen ceza 958.1 milyon lira olmuştu.

BİM her türlü itiraz hakkı saklı kalmak koşuluyla yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanarak cezayı 718.6 milyon lira olarak ödediğini ancak RK kararına karşı İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açmıştı.

KAP’a açıklama yapıldı

BİM'den bugün KAP'a yapılan açıklamada, idari para cezasının iptali için açılan davanın ilk derece mahkeme tarafından esastan reddedildiğini, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunacağını belirtti.