BİM üst yönetiminde yeni atamalar

BİM'in üst yönetiminde yeni atamalar yapıldı. Firmadan yapılan açıklamaya göre 1 Eylül 2023 itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş görevi Mahmud Muhammed Topbaş'a devretti. Şirkette uzun yıllardır İcra Kurulu Üyesi ve COO olarak görev yapan Galip Aykaç şirketteki mevcut görevlerinden ayrılarak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Yönetim Kurulu Kararı ile mevcut İcra Kurulu yapısı sonlandırıldı ve CEO pozisyonu oluşturuldu. 2005 yılından bu yana CFO ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Haluk Dortluoğlu CEO olarak atandı.