Bim, yeni şirket kuruyor

Bim, yeni şirket kurma kararı aldığını duyurdu.

Bisküvi ve şekerleme ürünleri üretimi yapılacak şirketin sermayesinin 40 milyon lira olacağı belirtildi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül tarihinde aldığı karara istinaden, şirketimizin tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirme adına, mağazalarımızda satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.