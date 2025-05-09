BİM’den beklenti altı sonuç: Net kâr sert düştü

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artış göstererek 147,7 milyar TL’ye yükselirken net dönem kârı yüzde 49’luk sert bir düşüşle 2,7 milyar TL’ye geriledi. Bu düşüş, 2024 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen 5,3 milyar TL net kâra kıyasla ciddi bir azalmayı temsil ediyor.

BİM’in brüt kârı yüzde 5 artışla 25,9 milyar TL olurken, operasyonel kârlılığı yansıtan FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) yüzde 14 düşerek 5,2 milyar TL’ye indi. Bu göstergeler, şirketin satışlarını artırmasına rağmen kârlılıktaki marj baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

Analistler, net kar marjındaki bu keskin düşüşü artan maliyet baskıları ve operasyonel verimlilikteki zayıflıklarla ilişkilendiriyor. Karlılıkta yaşanan düşüş, yatırımcıların şirketin sürdürülebilir performansına dair beklentilerini olumsuz etkileyebilir.

Öte yandan, bilanço tarafında olumlu gelişmeler de dikkat çekiyor. BİM’in toplam varlıkları yüzde 10 artarak 286,7 milyar TL’ye çıkarken, özkaynaklar yüzde 2 yükselerek 131,9 milyar TL’ye ulaştı. En dikkat çekici gelişme ise net borç seviyesinde yaşandı. Şirket, net borcunu yüzde 41 oranında azaltarak 18,6 milyar TL seviyesine çekti. Bu, şirketin finansal sağlamlığını artıran önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Borsa İstanbul’da BİM hisseleri 486,75 TL seviyesinden işlem görürken, şirketin toplam piyasa değeri 295,6 milyar TL oldu. Finansal çarpanlara bakıldığında, fiyat/kazanç (F/K) oranı 16,60, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı 2,24 ve firma değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) oranı ise 13,11 olarak kaydedildi.